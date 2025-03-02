Леонтьев о 3:4: «Нефтехимик» неплохо играл два периода и контролировал матч, но «Амур» добавил в 3-м. В буллитной серии соперник оказался более мастеровитым»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Амура».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и закончился поражением гостей в серии буллитов (3:4 Б). По ходу встречи нижнекамцы вели со счетом 3:1.

«Неплохо играли два периода, повели в счете и в принципе контролировали ход матча. В третьем периоде «Амур » добавил – мы пропустили голы.

Все ушло в очередной овертайм, а в буллитной серии соперник оказался более мастеровитым», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев .