Леонтьев о 3:4: «Нефтехимик» неплохо играл два периода и контролировал матч, но «Амур» добавил в 3-м. В буллитной серии соперник оказался более мастеровитым»
Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Амура».
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Хабаровске и закончился поражением гостей в серии буллитов (3:4 Б). По ходу встречи нижнекамцы вели со счетом 3:1.
«Неплохо играли два периода, повели в счете и в принципе контролировали ход матча. В третьем периоде «Амур» добавил – мы пропустили голы.
Все ушло в очередной овертайм, а в буллитной серии соперник оказался более мастеровитым», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амура»
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