«Нефтехимик» проиграл «Амуру» по буллитам, упустив 3:1 в 3-м периоде. Отставание от зоны плей-офф – 6 очков
«Нефтехимик» проиграл «Амуру» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3. После двух периодов нижнекамцы вели со счетом 3:1.
«Нефтехимик» проиграл второй матч подряд. Команда Олега Леонтьева занимает девятое место на Востоке, набрав 55 очков за 60 игр, и отстает от зоны плей-офф на 6 очков.
В активе «Амура» 37 очков после 60 матчей, команда идет на 11-м месте в Восточной конференции.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях с «Адмиралом» 4 марта, «Амур» в тот же день сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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