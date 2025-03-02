«Нефтехимик» проиграл «Амуру» по буллитам, упустив 3:1 в 3-м периоде. Отставание от зоны плей-офф – 6 очков

«Нефтехимик» проиграл «Амуру» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3. После двух периодов нижнекамцы вели со счетом 3:1.

«Нефтехимик » проиграл второй матч подряд. Команда Олега Леонтьева занимает девятое место на Востоке, набрав 55 очков за 60 игр, и отстает от зоны плей-офф на 6 очков.

В активе «Амура » 37 очков после 60 матчей, команда идет на 11-м месте в Восточной конференции.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях с «Адмиралом» 4 марта, «Амур» в тот же день сыграет дома с «Салаватом Юлаевым».