«Торонто» интересуется Шенном из «Сент-Луиса». Клуб ищет центра в третье звено (Эллиотт Фридман)

«Торонто» интересуется Брэйденом Шенном из «Сент-Луиса».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, канадский клуб ищет центрального нападающего в третье звено.

Согласно данным PuckPedia, у «Торонто » будет 1,426 млн долларов под потолком зарплат на дедлайне.

Контракт 33-летнего Шенна со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов рассчитан до 2028 года. Соглашением предусмотрен полный запрет на обмен в этом сезоне без согласия игрока.

В текущем регулярном чемпионате Шенн провел за «Сент-Луис » 61 матч и набрал 38 (12+26) очков при полезности «минус 1».

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