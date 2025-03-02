«Торонто» интересуется Шенном из «Сент-Луиса». Клуб ищет центра в третье звено (Эллиотт Фридман)
«Торонто» интересуется Брэйденом Шенном из «Сент-Луиса».
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, канадский клуб ищет центрального нападающего в третье звено.
Согласно данным PuckPedia, у «Торонто» будет 1,426 млн долларов под потолком зарплат на дедлайне.
Контракт 33-летнего Шенна со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов рассчитан до 2028 года. Соглашением предусмотрен полный запрет на обмен в этом сезоне без согласия игрока.
В текущем регулярном чемпионате Шенн провел за «Сент-Луис» 61 матч и набрал 38 (12+26) очков при полезности «минус 1».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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