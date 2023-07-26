Билялетдинов о составе «Ак Барса»: «Команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим»

Зинэтула Билялетдинов считает, что новички «Ак Барса» хорошо влились в команду.

– В целом я считаю, что ребята хорошо готовы. Они не бездельничали, пришли в нормальное состояние. Ледовые тренировки и тренировки на земле разные, поэтому ощущение нехватки катания присутствует.

– Как проходит адаптация новичков?

– Они хорошо влились в команду. Думаю, игроки чувствуют себя комфортно, вопросов не возникает.

– Соскучились по предсезонной работе?

– Да, три года не проводил предсезонку (смеется). Особенность в том, что мы начали предсезонку позже обычного. Нужно найти возможность правильно подготовиться к чемпионату.

– С чем это связано?

– Мы закончили сезон поздно. Седьмая игра была 29 апреля. Дали игрокам отдохнуть. Сил затрачено много, плюс у ребят были травмы.

– Как оцените подписания новичков?

– Хорошие игроки. Они должны нам помочь. Умеют много забивать, нам это необходимо.

– Нужны ли еще подписания? Говорят, вы ищите защитника…

– Считаю, что команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим.

– С учетом короткой скамейки, как будет налажено сотрудничество с «Ирбисом» и «Барсом»?

– По поводу «Барса» сложно сказать, но с « » будем сотрудничать.

– Вы взяли пятерку молодых, Замалтдинов забил на тренировке. Как оцените их работу?

– Я доволен ими. Тренируются с желанием и положительными эмоциями. Не все получается, но это нормально.

– Как вы отнеслись к изменениям в правилах?

– Как сказали, так и будем делать. Мы говорили со Степановым, у него есть опыт в МХЛ. В первое время могут быть удаления, будут «учить» нас. Думаю, эти правила добавят динамики.

– Будет ли считаться неудачей отсутствие кубка?

– Претендентов на кубок много. Не только мы хотим выиграть, но и другие команды.

– Правда ли, что вы отстранили тренера Дениса Коротышева?

– Мы его не отстраняли. Он будет работать в системе.

– Сочетания, которые мы увидели сегодня, будут использоваться по ходу сезона?

– Мы оценили возможности игроков. Дальше посмотрим.

– Почему Галимова не было на льду?

– Он получил травму. Он тренируется, но не в полном объеме, – сказал главный тренер « ».

Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым