Билялетдинов о составе «Ак Барса»: «Команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим»

Теги Ак Барс травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Барс ВХЛ Ирбис Артем Галимов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов считает, что новички «Ак Барса» хорошо влились в команду.

– В целом я считаю, что ребята хорошо готовы. Они не бездельничали, пришли в нормальное состояние. Ледовые тренировки и тренировки на земле разные, поэтому ощущение нехватки катания присутствует. 

– Как проходит адаптация новичков?

– Они хорошо влились в команду. Думаю, игроки чувствуют себя комфортно, вопросов не возникает.

– Соскучились по предсезонной работе?

– Да, три года не проводил предсезонку (смеется). Особенность в том, что мы начали предсезонку позже обычного. Нужно найти возможность правильно подготовиться к чемпионату.

– С чем это связано?

– Мы закончили сезон поздно. Седьмая игра была 29 апреля. Дали игрокам отдохнуть. Сил затрачено много, плюс у ребят были травмы.   

– Как оцените подписания новичков?

– Хорошие игроки. Они должны нам помочь. Умеют много забивать, нам это необходимо.

– Нужны ли еще подписания? Говорят, вы ищите защитника…

– Считаю, что команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим.

– С учетом короткой скамейки, как будет налажено сотрудничество с «Ирбисом» и «Барсом»?

– По поводу «Барса» сложно сказать, но с «Ирбисом» будем сотрудничать.

– Вы взяли пятерку молодых, Замалтдинов забил на тренировке. Как оцените их работу?

– Я доволен ими. Тренируются с желанием и положительными эмоциями. Не все получается, но это нормально.

– Как вы отнеслись к изменениям в правилах?

– Как сказали, так и будем делать. Мы говорили со Степановым, у него есть опыт в МХЛ. В первое время могут быть удаления, будут «учить» нас. Думаю, эти правила добавят динамики.

– Будет ли считаться неудачей отсутствие кубка?

– Претендентов на кубок много. Не только мы хотим выиграть, но и другие команды.

– Правда ли, что вы отстранили тренера Дениса Коротышева?

– Мы его не отстраняли. Он будет работать в системе.

– Сочетания, которые мы увидели сегодня, будут использоваться по ходу сезона?

– Мы оценили возможности игроков. Дальше посмотрим.

– Почему Галимова не было на льду?

– Он получил травму. Он тренируется, но не в полном объеме, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым

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2 комментария

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Диандерталец
Почему сотрудничество с Барсом под вопросом?
+1
0
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Юрий Байбурдин
Захарчука верни.
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