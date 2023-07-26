Билялетдинов о составе «Ак Барса»: «Команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим»
Зинэтула Билялетдинов считает, что новички «Ак Барса» хорошо влились в команду.
– В целом я считаю, что ребята хорошо готовы. Они не бездельничали, пришли в нормальное состояние. Ледовые тренировки и тренировки на земле разные, поэтому ощущение нехватки катания присутствует.
– Как проходит адаптация новичков?
– Они хорошо влились в команду. Думаю, игроки чувствуют себя комфортно, вопросов не возникает.
– Соскучились по предсезонной работе?
– Да, три года не проводил предсезонку (смеется). Особенность в том, что мы начали предсезонку позже обычного. Нужно найти возможность правильно подготовиться к чемпионату.
– С чем это связано?
– Мы закончили сезон поздно. Седьмая игра была 29 апреля. Дали игрокам отдохнуть. Сил затрачено много, плюс у ребят были травмы.
– Как оцените подписания новичков?
– Хорошие игроки. Они должны нам помочь. Умеют много забивать, нам это необходимо.
– Нужны ли еще подписания? Говорят, вы ищите защитника…
– Считаю, что команда в полном объеме хорошая. Вопрос обороны висит, будем работать над этим.
– С учетом короткой скамейки, как будет налажено сотрудничество с «Ирбисом» и «Барсом»?
– По поводу «Барса» сложно сказать, но с «Ирбисом» будем сотрудничать.
– Вы взяли пятерку молодых, Замалтдинов забил на тренировке. Как оцените их работу?
– Я доволен ими. Тренируются с желанием и положительными эмоциями. Не все получается, но это нормально.
– Как вы отнеслись к изменениям в правилах?
– Как сказали, так и будем делать. Мы говорили со Степановым, у него есть опыт в МХЛ. В первое время могут быть удаления, будут «учить» нас. Думаю, эти правила добавят динамики.
– Будет ли считаться неудачей отсутствие кубка?
– Претендентов на кубок много. Не только мы хотим выиграть, но и другие команды.
– Правда ли, что вы отстранили тренера Дениса Коротышева?
– Мы его не отстраняли. Он будет работать в системе.
– Сочетания, которые мы увидели сегодня, будут использоваться по ходу сезона?
– Мы оценили возможности игроков. Дальше посмотрим.
– Почему Галимова не было на льду?
– Он получил травму. Он тренируется, но не в полном объеме, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым
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