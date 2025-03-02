Торторелла о 2:1 с «Виннипегом»: «Федотов был великолепен. Соперник создал несколько моментов, но Иван выстоял – все в «Филадельфии» внесли свой вклад»

Джон Торторелла похвалил Ивана Федотова после игры с «Виннипегом».

«Филадельфия » одержала победу над «Джетс» по буллитам со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер отразил 29 из 30 бросков и стал 1-й звездой встречи.

«Федотов был великолепен в игре против одного из лучших вратарей лиги – Коннора Хеллибака. Все внесли свой вклад. Мы хорошо играли в средней зоне, Федотову пришлось сделать несколько спасений.

«Виннипег » – очень хорошая команда. Они создали несколько моментов, но Федотов выстоял, а в конце дважды пришлось играть в меньшинстве», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .

В текущем сезоне на счету 28-летнего вратаря 18 матчей и 5 побед, 88,3% сэйвов, коэффициент надежности – 3,11.

Мичков забил победный буллит в матче с «Виннипегом», переиграв Хеллибака. В игре у него было 3 броска в створ за 17:14