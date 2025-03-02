Костюченок о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Хорошие две игры получились, «Амур» создавал много моментов. В буллитной серии вратарь подтащил. Всех с победой и праздником»

Виктор Костюченок высказался о победе «Амура» над «Нефтехимиком».

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3.

«Хорошие две игры получились с соперником. Создавали много моментов сегодня, но не могли реализовать, соперник свои при этом забил.

Самое главное – не опустили руки при этом. Лезли на ворота соперника, зарабатывали удаления и реализовывали моменты, которые создали.

В буллитной серии наш вратарь хорошо сыграл, подтащил и дал уверенность. Наши нападающие хорошие голы забили, всех с победой и праздником», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .

Костюченок о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Амур» здорово играл в равных составах. Хорошая и валидольная игра»