Маккиннон признан 1-й звездой февраля в НХЛ. Он набрал 12 очков в 8 играх за «Колорадо» и стал MVP Турнира четырех наций

Нэтан Маккиннон признан 1-й звездой февраля в НХЛ.

Форвард «Колорадо » набрал 12 (4+8) очков в 8 играх за «Колорадо» в прошлом месяце и продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

Также он стал лучшим снайпером и самым ценным игроком Турнира четырех наций – 4 (4+0) очка в 4 играх за сборную Канады .

Второй звездой признан форвард «Тампы » Брэндон Хэйгл – 13 (7+6) очков в 8 играх в регулярном чемпионате лиги. Он также выступал за сборную Канады на Турнире четырех наций (0+1 в 4 играх).

Третьей звездой стал форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль – 12 (8+4) очков в 8 играх в регулярке. Немецкий нападающий продолжает лидировать в гонке снайперов лиги.