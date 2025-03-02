Козлов о 1-й шайбе Хохрякова в сезоне за «Салават»: «Рад за Петра. Прошлый чемпионат складывался сложно, да и в этом он терпел и ждал. По тому, как он работает, гол назревал»
Уфимцы выиграли гостевой матч Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
– Хорошее начало с нашей стороны. Во Владивостоке если бы ситуация складывалась по‑другому, то нам было бы сложнее. Понравилась рабочая этика в нашем коллективе. Ребята молодцы, делали свою работу все 60 минут.
«Адмирал» – неуступчивая команда, мы знали, что третий период будет лучшим для соперника, готовились к этому. Это игра, такое бывает, и ошибки бывают. Будем их разбирать.
– Хохряков забил свой первый гол в сезоне.
– Честно, рад за Петра. У него и прошлый чемпионат складывался сложно, да и в этом он терпел и ждал шанса. По тому, как он работает, этот гол назревал.
Хорошо, что он забил во Владивостоке, потому что, повторюсь, побеждать здесь всегда непросто, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
«Салават» победил «Адмирал» – 6:3. Хохряков набрал первое очко в 30-й игре сезона
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