Козлов о 1-й шайбе Хохрякова в сезоне за «Салават»: «Рад за Петра. Прошлый чемпионат складывался сложно, да и в этом он терпел и ждал. По тому, как он работает, гол назревал»

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Адмиралом».

Уфимцы выиграли гостевой матч Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

– Хорошее начало с нашей стороны. Во Владивостоке если бы ситуация складывалась по‑другому, то нам было бы сложнее. Понравилась рабочая этика в нашем коллективе. Ребята молодцы, делали свою работу все 60 минут.

«Адмирал » – неуступчивая команда, мы знали, что третий период будет лучшим для соперника, готовились к этому. Это игра, такое бывает, и ошибки бывают. Будем их разбирать.

– Хохряков забил свой первый гол в сезоне.

– Честно, рад за Петра. У него и прошлый чемпионат складывался сложно, да и в этом он терпел и ждал шанса. По тому, как он работает, этот гол назревал.

Хорошо, что он забил во Владивостоке, потому что, повторюсь, побеждать здесь всегда непросто, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

«Салават» победил «Адмирал» – 6:3. Хохряков набрал первое очко в 30-й игре сезона