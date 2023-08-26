Зинэтула Билялетдинов: «Жафярову нужно время для адаптации. Надеемся, все будет нормально, он покажет свой уровень»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Кубок губернатора Челябинской области Евгений Свечников Тимур Билялов Артем Галимов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Металлургом».

«Ак Барс» победил со счетом 5:2 на Кубке губернатора Челябинской области

– У нас сегодня стояла задача сыграть правильно, исправить ошибки, допущенные в предыдущей игре. Считаю, команда с этим справилась.

– Почему игру пропускал Дмитрий Яшкин?

– Ничего страшного, просто на сегодняшнюю игру решили поставить другого игрока. 

– Довольны выступлением «Ак Барса» на турнире?

– Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату.

Артем Галимов сегодня досрочно ушел в раздевалку...

– Пока ничего не могу сказать, посмотрим.

Тимура Билялова определили лучшим вратарем турнира, рады?

– Он хорошо играл, уверенно, надежно. Заслуженно получил приз.

– Во втором периоде соперник долго держался в вашей зоне, не смог забить, вы тут же забросили с контратаки. В третьем периоде была аналогичная ситуация.

– Второй период – это дальняя скамейка, не всегда можешь поменяться. Соперник иногда подолгу находится в зоне атаки. Бывает, что не можешь отобрать, вывести шайбу, есть такое. Не соглашусь, что в третьем периоде мы играли только на контратаках. Мы атаковали, создавали моменты и не случайно забили.

– Как оцените игру Евгения Свечникова на турнире?

– Пока сложно оценить его игру, он недавно начал тренироваться с командой. Мы постарались дать ему шанс провести все три матча.

– Дамир Жафяров обретает кондиции в третьем звене?

– Думаю, ему нужно время для адаптации. Надеемся, все будет нормально, он покажет свой уровень, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Билл раскроет всех
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