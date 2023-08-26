Зинэтула Билялетдинов: «Жафярову нужно время для адаптации. Надеемся, все будет нормально, он покажет свой уровень»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча с «Металлургом».

« » победил со счетом 5:2 на Кубке губернатора Челябинской области

– У нас сегодня стояла задача сыграть правильно, исправить ошибки, допущенные в предыдущей игре. Считаю, команда с этим справилась.

– Почему игру пропускал ?

– Ничего страшного, просто на сегодняшнюю игру решили поставить другого игрока.

– Довольны выступлением «Ак Барса» на турнире?

– Я доволен тем, что мы выполняли поставленные задачи. Не всегда получалось, были проблемы, старались вместе их исправить. Все предсезонные игры помогают нам готовиться к чемпионату.

– сегодня досрочно ушел в раздевалку...

– Пока ничего не могу сказать, посмотрим.

– определили лучшим вратарем турнира, рады?

– Он хорошо играл, уверенно, надежно. Заслуженно получил приз.

– Во втором периоде соперник долго держался в вашей зоне, не смог забить, вы тут же забросили с контратаки. В третьем периоде была аналогичная ситуация.

– Второй период – это дальняя скамейка, не всегда можешь поменяться. Соперник иногда подолгу находится в зоне атаки. Бывает, что не можешь отобрать, вывести шайбу, есть такое. Не соглашусь, что в третьем периоде мы играли только на контратаках. Мы атаковали, создавали моменты и не случайно забили.

– Как оцените игру Евгения Свечникова на турнире?

– Пока сложно оценить его игру, он недавно начал тренироваться с командой. Мы постарались дать ему шанс провести все три матча.

– Дамир Жафяров обретает кондиции в третьем звене?

– Думаю, ему нужно время для адаптации. Надеемся, все будет нормально, он покажет свой уровень, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.