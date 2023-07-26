Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым
Дмитрий Яшкин тренируется в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым.
«Ак Барс» проводит открытую ледовую тренировку на клубной базе.
Как сообщает «Бизнес Online», на занятии отсутствует только нападающий Артем Галимов.
Новичок «Ак Барса» Яшкин катается в тройке с Кагарлицким и Шипачевым. В этом сочетании хоккеисты вместе играли в «Динамо».
Дамир Жафяров наигрывается в звене с Александром Радуловым и Ильей Сафоновым.
Первую предсезонную игру «Ак Барс» проведет 4 августа с «Нефтяником» в Альметьевске.
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