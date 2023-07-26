Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым

Дмитрий Яшкин тренируется в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым.

«Ак Барс» проводит открытую ледовую тренировку на клубной базе.

Как сообщает «Бизнес Online», на занятии отсутствует только нападающий Артем Галимов.

Новичок « » катается в тройке с Кагарлицким и . В этом сочетании хоккеисты вместе играли в «Динамо».

наигрывается в звене с и Ильей Сафоновым.

Первую предсезонную игру «Ак Барс» проведет 4 августа с «Нефтяником» в Альметьевске.