Яшкин тренируется в звене с Шипачевым и Кагарлицким, Жафяров – с Радуловым и Сафоновым

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Дамир Жафяров Артем Галимов Илья Сафонов Хоккей

Дмитрий Яшкин тренируется в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым.

«Ак Барс» проводит открытую ледовую тренировку на клубной базе.

Как сообщает «Бизнес Online», на занятии отсутствует только нападающий Артем Галимов.

Новичок «Ак Барса» Яшкин катается в тройке с Кагарлицким и Шипачевым. В этом сочетании хоккеисты вместе играли в «Динамо».

Дамир Жафяров наигрывается в звене с Александром Радуловым и Ильей Сафоновым.

Первую предсезонную игру «Ак Барс» проведет 4 августа с «Нефтяником» в Альметьевске.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий