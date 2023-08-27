Василий Глотов: «У СКА одна цель – Кубок Гагарина. Приход Гальченюка – одна из составляющих того, чтобы победить»

Василий Глотов прокомментировал переход Алекса Гальченюка в СКА.

«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход – это одна из составляющих того, чтобы победить.

У него большой опыт игры за океаном и на международной арене», – сказал форвард .

Ранее стало известно, что заработает 150 млн рублей по двухлетнему контракту с питерским клубом.