Василий Глотов: «У СКА одна цель – Кубок Гагарина. Приход Гальченюка – одна из составляющих того, чтобы победить»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Алекс Гальченюк ТАСС Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов прокомментировал переход Алекса Гальченюка в СКА.

«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход – это одна из составляющих того, чтобы победить.

У него большой опыт игры за океаном и на международной арене», – сказал форвард СКА.

Ранее стало известно, что Гальченюк заработает 150 млн рублей по двухлетнему контракту с питерским клубом.

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6 комментариев

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Angryslon
Ваша основная цель сейчас - это 🍭 у всей лиги 🤣
+5
0
+5
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Machine Head
Ответ Angryslon
Ваша основная цель сейчас - это 🍭 у всей лиги 🤣
🤣🤣🤣👍
+4
0
+4
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Михаил Опякин
Там Патрик Кейн в раздумьях👆
+2
0
+2
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Angryslon
Ответ Machine Head
🤣🤣🤣👍
✌️
+1
0
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Антон Некрасов
Да в самом то деле , слышите вы Ска , вы чё одни единственные что-ли у кого такая цель ? Вас слишком много в медиа пространстве ,от вашего щенячьего эго уже тошнит!!! у вас нечестный хозяин , причем он для вас внатури ХОЗЯИН , вам не выиграть !
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Dinamik1
Зачем вам гальченюк вам и админресурса хватит.
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