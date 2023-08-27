Артюхин о Гальченюке в КХЛ: «Его выбор абсолютно понятен. СКА – главный претендент на Кубок Гагарина, клуб играет в атакующий хоккей»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Алекс Гальченюк Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин считает понятным решение Алекса Гальченюка перейти в СКА.

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал с 29-летним американцем контракт на 2 года. 

«Судя по статистике в НХЛ, петербургский клуб пополнился очень хорошим форвардом, который, без всякого сомнения, добавит мощи атакующей линии.

По моей информации, в услугах этого форварда были заинтересованы представители нескольких клубов КХЛ.

Выбор Гальченюка абсолютно понятен. Он горит желанием проявить себя в КХЛ, а СКА, который играет в атакующий хоккей – лучший для этого способ. Плюс к тому СКА – главный претендент на Кубок Гагарина», – сказал бывший форвард клубов КХЛ. 

Зарплата Гальченюка в СКА – 50 млн рублей в сезоне-2023/24, 100 млн – в 2024/25 («СЭ»)

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1 комментарий

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Angryslon
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