Артюхин о Гальченюке в КХЛ: «Его выбор абсолютно понятен. СКА – главный претендент на Кубок Гагарина, клуб играет в атакующий хоккей»

Евгений Артюхин считает понятным решение Алекса Гальченюка перейти в СКА.

На этой неделе клуб из Санкт-Петербурга подписал с 29-летним американцем контракт на 2 года.

«Судя по статистике в НХЛ, петербургский клуб пополнился очень хорошим форвардом, который, без всякого сомнения, добавит мощи атакующей линии.

По моей информации, в услугах этого форварда были заинтересованы представители нескольких клубов КХЛ.

Выбор Гальченюка абсолютно понятен. Он горит желанием проявить себя в , а СКА, который играет в атакующий хоккей – лучший для этого способ. Плюс к тому СКА – главный претендент на », – сказал бывший форвард клубов КХЛ.

Зарплата Гальченюка в СКА – 50 млн рублей в сезоне-2023/24, 100 млн – в 2024/25 («СЭ»)