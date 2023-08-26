Жафяров об игре в 3-м звене «Ак Барса»: «Не думаю, что есть какая-то разница. Со всеми приятно играть. Главное – приносить пользу и стараться»
Дамир Жафяров рассказал о своей адаптации в «Ак Барсе».
В матче с «Металлургом» (5:2) на Кубке губернатора Челябинской области нападающий играл в третьем звене.
– Как в хоккейном смысле у тебя проходит адаптация?
– Все потихоньку. Бывают хорошие моменты, бывают плохие. Это спорт, это хоккей. Главное работать, оставаться на позитиве. Верить в себя, в команду. Я думаю, что у нас все получится.
– Как тебе игралось в третьем звене в сравнении с первым?
– Без разницы в каком звене. Мы выходим все по очереди. Не думаю, что есть какая-то разница. Со всеми приятно играть. Главное – приносить пользу и стараться.
– Гол с Галиевым организовали московско-татарский...
– Главное, чтобы все хорошо складывалось, взаимопонимание приходило. Чтобы в сезоне было легче.
– Давление чувствуешь? Ходят разговоры, что Жафяров не привык в системный хоккей играть.
– Разговоры были, есть и будут всегда. Это спорт, это хоккей. День хорошо, день плохо. Стараюсь не обращать внимания и работать. Разные моменты бывают. Верю, что все хорошее когда-то вернется и все будет хорошо.
– Как адаптировался в Казани, как тебе город?
– Все хорошо. Город классный. Болельщики, СМИ – все на уровне. Хоккейный город, сто процентов. Спасибо болельщикам, фанатам, всем, кто работает для хоккея, – сказал нападающий «Ак Барса» Жафяров.
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