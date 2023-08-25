Радулов об НХЛ: «Сильнейшая лига, не буду юлить. Конкуренция выше, тяжело предсказать, кто выиграет Кубок Стэнли. Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом?»

Теги Ак Барс Кубок Стэнли Александр Радулов НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Александр Радулов сравнил уровень НХЛ и КХЛ.

– Лично вы как оцените сезон для себя? Вы вернулись в КХЛ после шести лет в НХЛ, вошли в топ-3 лучших бомбардиров...

– Я возвращался после не очень хорошего сезона за океаном, после травмы и операции. Хотелось доказать себе, что я могу играть еще лучше и порадовать болельщиков. Я удовлетворен какими-то моментами, но всегда хочется большего. То, что мы остались в шаге от Кубка, это, конечно, добавляет печали. В целом сезон мы провели хорошо, его можно засчитать в актив. Это был огромный опыт для нас. 

– Как вам уровень лиги после возвращения из НХЛ?

– Я считаю, что НХЛ – сильнейшая лига, не буду тут юлить. В каких-то моментах наша лига стала ровнее, в этом плане потолок зарплат работает. Но в тоже время за океаном конкуренция выше, любой может обыграть любого. Тяжело предсказать, кто выиграет Кубок Стэнли. Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом? Это как ткнуть пальцем в небо, – рассказал форвард «Ак Барса» Александр Радулов в интервью «Бизнес Online»

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6 комментариев

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Сергей Бакин
я
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0
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Сергей Орлов
Ответ Bardownski
"Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом?" В принципе многие, Вегас был одним из фаворитов с начала прошлого сезона.
Так сколько было случаев, когда записные фавориты вообще не попадали в плей-офф или вылетали в первом раунде? Каждый год.
+5
-1
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Хесус НаваС
Ответ Bardownski
"Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом?" В принципе многие, Вегас был одним из фаворитов с начала прошлого сезона.
работу Вегас хорошо провел
0
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Хесус НаваС
Ответ mitos
Ежай обратно. Зачем вернулся? Не нужен?)
нужен,топ игрок
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-1
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