Радулов об НХЛ: «Сильнейшая лига, не буду юлить. Конкуренция выше, тяжело предсказать, кто выиграет Кубок Стэнли. Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом?»

Александр Радулов сравнил уровень НХЛ и КХЛ.

– Лично вы как оцените сезон для себя? Вы вернулись в после шести лет в , вошли в топ-3 лучших бомбардиров...

– Я возвращался после не очень хорошего сезона за океаном, после травмы и операции. Хотелось доказать себе, что я могу играть еще лучше и порадовать болельщиков. Я удовлетворен какими-то моментами, но всегда хочется большего. То, что мы остались в шаге от Кубка, это, конечно, добавляет печали. В целом сезон мы провели хорошо, его можно засчитать в актив. Это был огромный опыт для нас.

– Как вам уровень лиги после возвращения из НХЛ?

– Я считаю, что НХЛ – сильнейшая лига, не буду тут юлить. В каких-то моментах наша лига стала ровнее, в этом плане потолок зарплат работает. Но в тоже время за океаном конкуренция выше, любой может обыграть любого. Тяжело предсказать, кто выиграет . Кто мог сказать, что «Вегас» станет чемпионом? Это как ткнуть пальцем в небо, – рассказал форвард « » в интервью «Бизнес Online»