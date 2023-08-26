Радулов о Казани: «Пробок мало, очень нравится. В Москве или Петербурге можно по несколько часов куда-то добираться, тут – 15-20 минут»

Александр Радулов назвал преимущество Казани перед Москвой и Санкт-Петербургом.

– Вы год прожили в Казани. Насколько комфортно вам здесь?

– Очень нравится город. Мало пробок, летом вообще классно, очень удобно, люди любят хоккей. Мне очень нравится, что мало пробок. Это одно из преимуществ Казани. Я люблю Москву или Санкт-Петербург, но там можно по несколько часов добираться до какой-либо точки. В Казани такого нет. Куда-то съездить – это 15–20 минут, если живешь в центре.

– Какие-то места полюбили в Казани?

– С детьми гуляем в парках, когда есть свободное время. Бывает, можем съездить за город, пару раз выезжали в гольф-клуб, в бани. Когда друзья приезжают, возим их в Кремль, кормим национальной кухней.

– Как вам, кстати, национальная еда?

– Очень вкусно, но много ее есть нельзя, можно «заплыть за буйки».

– Ваш старший сын пойдет в первый класс в Казани. Принципиально было, чтобы именно здесь, а не в Москве?

– Мы посовещались и решили, что пока будет так. Плюс он будет тут заниматься хоккеем, попробует, посмотрим, что из этого выйдет. На каникулах будет ездить к маме, – сказал форвард « ».