Радулов о Казани: «Пробок мало, очень нравится. В Москве или Петербурге можно по несколько часов куда-то добираться, тут – 15-20 минут»
Александр Радулов назвал преимущество Казани перед Москвой и Санкт-Петербургом.
– Вы год прожили в Казани. Насколько комфортно вам здесь?
– Очень нравится город. Мало пробок, летом вообще классно, очень удобно, люди любят хоккей. Мне очень нравится, что мало пробок. Это одно из преимуществ Казани. Я люблю Москву или Санкт-Петербург, но там можно по несколько часов добираться до какой-либо точки. В Казани такого нет. Куда-то съездить – это 15–20 минут, если живешь в центре.
– Какие-то места полюбили в Казани?
– С детьми гуляем в парках, когда есть свободное время. Бывает, можем съездить за город, пару раз выезжали в гольф-клуб, в бани. Когда друзья приезжают, возим их в Кремль, кормим национальной кухней.
– Как вам, кстати, национальная еда?
– Очень вкусно, но много ее есть нельзя, можно «заплыть за буйки».
– Ваш старший сын пойдет в первый класс в Казани. Принципиально было, чтобы именно здесь, а не в Москве?
– Мы посовещались и решили, что пока будет так. Плюс он будет тут заниматься хоккеем, попробует, посмотрим, что из этого выйдет. На каникулах будет ездить к маме, – сказал форвард «Ак Барса».
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