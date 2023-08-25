Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Позитивный человек с правильным посылом. С такими регалиями и банковским счетом он все еще хочет развиваться»

Теги Трактор Вашингтон Алексей Волков НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова.

– Вокруг Евгения Кузнецова сейчас много шума. Какова вероятность, что форвард пополнит состав «Трактора» в новом сезоне?

– А какой шум? У него действующий контракт, вы можете посмотреть, какая там сумма. Эквивалентно сегодняшнему курсу доллара – это весь потолок зарплат в КХЛ, наверное.

Мы очень бы хотели привлечь Кузнецова к работе с командой, он необычайно позитивный человек. Ему нельзя было с нами тренироваться, но в какие-то свободные дни он был рядом с командой. Он заряжал позитивом и правильной энергией, правильным посылом.

Насколько можно быть простым и позитивным человеком даже с такими регалиями, с таким банковским счетом и хотеть все еще развиваться, быть на вершине. 

Мы надеемся, что его возвращение в клуб когда-нибудь случится, – сказал Алексей Волков

Контракт 31-летнего Кузнецова с «Вашингтоном» рассчитан еще на 2 сезона. Средняя зарплата игрока за год – 7,8 млн долларов (738,3 млн рублей по текущему курсу).

Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей на команду. 

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