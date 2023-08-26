Треливинг о Мэттьюсе: «Контракт был заключен, потому что Остон решил, что хочет этого. Он сказал: «Хочу, чтобы все внимание было сосредоточено на победе». Это признак лидерства»

Теги Торонто НХЛ Брэд Треливинг Остон Мэттьюс Хоккей

Генменеджер «Торонто» высказался о новом контракте с Остоном Мэттьюсом.

Срок соглашения рассчитан на 4 года – до конца сезона-2027/28. Кэпхит в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ.

Его действующее соглашение с кэпхитом 11,6 млн долларов действует до завершения сезона-2023/24. 

«Этот контракт был заключен, потому что Остон решил, что хочет этого. Такова реальность. Менеджер может только подтолкнуть.

Я хочу поаплодировать [агенту Мэттьюса] Джадду Молдейверу за его работу. Мы потратили на это много времени. Но соглашение было достигнуто, потому что Остон сказал: «Я хочу покончить с этим, хочу, чтобы это не было проблемой, и я хочу, чтобы все внимание было сосредоточено на победе и на том, чтобы мы отдавали все свои силы на льду». В конце концов, он принял это решение, и для меня это признак лидерства.

Я аплодирую Остону. Очевидно, у него есть свои дела, о которых он должен позаботиться, но он сопоставил их с тем, как это будет вписываться в структуру команды, как мы будем побеждать и как это будет работать в будущем», – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

Мэттьюс выбил у «Торонто» контракт на 13,25 млн за сезон. Через год он будет самым богатым в НХЛ

94% денег по новому контракту Мэттьюс получит в виде подписных бонусов. В первый год его зарплата – 775 тысяч долларов, бонус – 15,925 млн

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1 комментарий

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Биомеханоид
Победы это, конечно, хорошо. А победы+13 лямов - ещё лучше.
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