Нюландер о новом контракте: «Хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Не понимаю, почему существует такая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще год»

Вильям Нюландер высказался о переговорах о новом контракте с «Торонто».

У форварда остался один год текущего соглашения с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

«Нет другого места, где я хотел бы играть, и у меня в запасе еще один год. Я не понимаю, почему существует такая большая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще один год.

Возможность выйти на рынок свободных агентов в следующем году? Я хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Вот о чем я думаю.

Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться к сезону и провести свой лучший сезон, чтобы помочь нам сделать следующий шаг»,– сказал нападающий «Торонто» Нюландер.

Игрок добавил, что его агент Льюис Гросс вел переговоры с «Торонто» в межсезонье, но, насколько ему известно, в последнее время таких разговоров не было.

Переговоры «Торонто» и Нюландера в тупике. Форвард не идет на уступки – потому что этого не делали другие игроки «Лифс»