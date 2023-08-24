Нюландер о новом контракте: «Хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Не понимаю, почему существует такая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще год»

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер высказался о переговорах о новом контракте с «Торонто».

У форварда остался один год текущего соглашения с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

«Нет другого места, где я хотел бы играть, и у меня в запасе еще один год. Я не понимаю, почему существует такая большая спешка сделать что-то прямо сейчас. У меня в запасе еще один год.

Возможность выйти на рынок свободных агентов в следующем году? Я хочу играть за «Торонто» как можно дольше. Вот о чем я думаю.

Я сосредоточен на том, чтобы подготовиться к сезону и провести свой лучший сезон, чтобы помочь нам сделать следующий шаг»,– сказал нападающий «Торонто» Нюландер.

Игрок добавил, что его агент Льюис Гросс вел переговоры с «Торонто» в межсезонье, но, насколько ему известно, в последнее время таких разговоров не было.

Переговоры «Торонто» и Нюландера в тупике. Форвард не идет на уступки – потому что этого не делали другие игроки «Лифс»

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3 комментария

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memphis
Тем более, за год можно расхотеть играть за Торонто как можно дольше)
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37old
Ну да, через год ты опять мозг вынесешь вне зависимости от того, как сложится наступающий сезон.
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Anton Sobolev
Давай ты за год кубок тогда возьмёшь
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