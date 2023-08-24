94% денег по новому контракту Мэттьюс получит в виде подписных бонусов. В первый год его зарплата – 775 тысяч долларов, бонус – 15,925 млн

Теги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс деньги Хоккей

Новый контракт Остона Мэттьюса с «Торонто» структурирован необычным образом.

Форвард подписал договор на 4 года и 53 млн долларов.

Как передает PuckPedia, большую часть средств он будет получать в виде подписных бонусов.

Так, в первый год его зарплата составит 775 тысяч долларов (минимально возможная), бонус – 15,925 млн. Во второй – 775 тысяч и 14,425 млн. В третий – 900 тысяч и 10,18 млн. В четвертый – 900 тысяч и 9,12 млн.

Sportsnet отмечает, что в качестве подписного бонуса Мэттьюсу перечислят 94% положенных ему средств. Выплаты будут осуществляться в первый день чемпионата.

Также контракт с нападающим предусматривает запрет на оформление переходов без его согласия.

Договор вступит в силу начиная с сезона-2024/25.

Мэттьюс выбил у «Торонто» контракт на 13,25 млн за сезон. Через год он будет самым богатым в НХЛ (но есть нюанс!)

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10 комментариев

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ZlomSpb
Ответ Евгений Кузнецов
775000 зарплата, остальное бонусы. Вот в чём...
они учитываются в потолке.
+6
0
+6
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Radik_2.0
Ответ Евгений Кузнецов
775000 зарплата, остальное бонусы. Вот в чём...
так они далеко не первые, кто в бонусах платит большую часть оклада. под потолком всё равно указывается 13.250
+4
0
+4
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antineutrino
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий скрыт
в чем заключается бред?
+3
0
+3
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Garikus89
Ответ Wayne Gretzky 99
В чем цимус?
Чтобы игрока было невыгодно выкупать, потому что в платежке клуба выкуп учитывал бы 2/3 от кепхита контракта (от 13,25), а по факту игрок почти всю зарплату получит в бонусах, так что клуб не сэкономит. Для звезд это норм, часто такое. Когда Монреаль пытался Ахо забрать, они как раз контракт составили так, чтобы он в первые пару лет получил почти всю зарплату за весь срок бонусами. Типа Каролина рисковала. Но и так всем понятно, что такого не случится)
+3
0
+3
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Wayne Gretzky 99
В чем цимус?
+1
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madr01
Теперь ему локаут (за эти 4 сезона) не страшен.
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Wayne Gretzky 99
Ответ Garikus89
Чтобы игрока было невыгодно выкупать, потому что в платежке клуба выкуп учитывал бы 2/3 от кепхита контракта (от 13,25), а по факту игрок почти всю зарплату получит в бонусах, так что клуб не сэкономит. Для звезд это норм, часто такое. Когда Монреаль пытался Ахо забрать, они как раз контракт составили так, чтобы он в первые пару лет получил почти всю зарплату за весь срок бонусами. Типа Каролина рисковала. Но и так всем понятно, что такого не случится)
Ясно, спс
0
0
0
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