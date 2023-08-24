94% денег по новому контракту Мэттьюс получит в виде подписных бонусов. В первый год его зарплата – 775 тысяч долларов, бонус – 15,925 млн

Новый контракт Остона Мэттьюса с «Торонто» структурирован необычным образом.

Форвард подписал договор на 4 года и 53 млн долларов.

Как передает PuckPedia, большую часть средств он будет получать в виде подписных бонусов.

Так, в первый год его зарплата составит 775 тысяч долларов (минимально возможная), бонус – 15,925 млн. Во второй – 775 тысяч и 14,425 млн. В третий – 900 тысяч и 10,18 млн. В четвертый – 900 тысяч и 9,12 млн.

Sportsnet отмечает, что в качестве подписного бонуса перечислят 94% положенных ему средств. Выплаты будут осуществляться в первый день чемпионата.

Также контракт с нападающим предусматривает запрет на оформление переходов без его согласия.

Договор вступит в силу начиная с сезона-2024/25.

Мэттьюс выбил у «Торонто» контракт на 13,25 млн за сезон. Через год он будет самым богатым в НХЛ (но есть нюанс!)