Мэттьюс о новом контракте: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину горы»

Остон Мэттьюс высказался после продления контракта с «Торонто».

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Кэпхит в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ.

«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Мэйпл Лифс» перед лучшими хоккейными болельщиками!

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», – написал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.