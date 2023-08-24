Мэттьюс о новом контракте: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину горы»

Теги болельщики Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс высказался после продления контракта с «Торонто».

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Кэпхит в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ.

«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Мэйпл Лифс» перед лучшими хоккейными болельщиками!

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», – написал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

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3 комментария

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Иван Павлов
Ну подписался более-менее. Без скидки, но и без запредельных требований. Во всех слухах и прогнозах суммы назывались от 13 млн даже для сопоставимого по количеству лет контракта, не говоря уже про долгосрок.

Теперь осталось только перестать исчезать в плей-офф, как было в серии с Флоридой, когда ролевик Кемпф более заметен и полезен был.

Интересно, решится ли ситуация с Ниландером до начала сезона.
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