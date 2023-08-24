Мэттьюс о новом контракте: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину горы»
Остон Мэттьюс высказался после продления контракта с «Торонто».
Срок соглашения рассчитан на 4 года. Кэпхит в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ.
«Мне повезло продолжить это путешествие в качестве игрока «Мэйпл Лифс» перед лучшими хоккейными болельщиками!
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь нам подняться на вершину горы», – написал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.
Теперь осталось только перестать исчезать в плей-офф, как было в серии с Флоридой, когда ролевик Кемпф более заметен и полезен был.
Интересно, решится ли ситуация с Ниландером до начала сезона.