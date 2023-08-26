Александр Юдин: «Ротенберг защищал игрока, а Немировски сделал вид, что не расслышал. Многие иностранцы заблуждаются, считают, что им все позволительно»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски Александр Юдин КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин высказался об удалении Романа Ротенберга в игре с «Сибирью».

Главный тренер СКА получил матч-штраф за реакцию на хит Ильи Морозова против Захара Бардакова.

«Удивила меня реакция тренера «Сибири» Дэвида Немировски, из-за которого был удален наставник СКА Роман Ротенберг.

Роман Борисович защищал своего игрока и давал понять, что так грубо нельзя играть. Немировски сделал вид, что не понял или не расслышал. Но многие иностранцы так себя у нас ведут. Они считают, что им все позволительно. Они заблуждаются», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.

Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

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8 комментариев

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Daishi
>Но многие иностранцы так себя у нас ведут. Они считают, что им все позволительно. Они заблуждаются

Согласен, вот яркий пример неадекватного иностранца - Ромка Ротенберг, ведет себя, как обезьяна в востроносых туфлях и восьмиклинке. Он заблуждается! %)
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cnfc
Оскорбить это защитить игрока? Не знал
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Maksmen1995
У Йозе уже каток вместо шоколадницы от полировки языками.
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sd4fmwrvz8
Новый лизун конкурент Назарова 😁,даже удивляет как такие подстилки были силовыми игроками , вроде габариты есть высокие здоровые,а стержня мужского нету🤷🏻‍♂️
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Melnikov1968
Дешёвый подхалим.
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Разрушающий мифы
Рома быдланул, а Немировски культурно сделал вид, что по-фински не понимает. А по Юдину, у нас так себя не ведут. Только вот дурень не понимает, что если бы Дэвид ответил, то Йозе долго пришлось бы залечивать не только душевную травму.
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marshal .masha
Человека оскорбляют, а он ещё у них и крайний… Ну что за клоуны
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ZloyVinni
Пролаяла там что-то пsина через забор, а потом среди детишек на трибуне, поближе к своим, затесался, дабы по щам не отхватить от болел Сибири.
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