Александр Юдин: «Ротенберг защищал игрока, а Немировски сделал вид, что не расслышал. Многие иностранцы заблуждаются, считают, что им все позволительно»

Александр Юдин высказался об удалении Романа Ротенберга в игре с «Сибирью».

Главный тренер СКА получил матч-штраф за реакцию на хит Ильи Морозова против Захара Бардакова.

«Удивила меня реакция тренера «Сибири» , из-за которого был удален наставник СКА Роман Ротенберг.

Роман Борисович защищал своего игрока и давал понять, что так грубо нельзя играть. Немировски сделал вид, что не понял или не расслышал. Но многие иностранцы так себя у нас ведут. Они считают, что им все позволительно. Они заблуждаются», – заявил бывший хоккеист СКА Юдин.

Ротенберг о тренере «Сибири» Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ»

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф в игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

Ярость Ротенберга: обматерил соперника, наехал на судей и схватил матч-штраф