Немировски рассматривает 19-летнего Ивана Климовича как центра 2-го звена «Сибири». Это сын спортивного директора клуба

Тренер «Сибири» рассматривает 19-летнего Климовича как центра 2-го звена.

также не исключает, что Тэйлор Бек и Энди Андреофф будут выходить в центре в разных звеньях.

«Ивана Климовича также рассматриваем на роль центра второго звена, у него есть шанс. Он хорошо показал себя в Минске.

Над обороной надо еще поработать, но на вбрасываниях Иван понравился», – сказал Немировски.

Сын спортивного директора клуба Сергея Климовича дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом году. В 9 матчах он не набрал очков при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 04:33.

В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге за «Сибирских Снайперов» он провел 35 игр и набрал 52 (23+29) очка при полезности «+30» и 70 минутах штрафа. За команду также выступал его брат Егор.