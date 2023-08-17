Немировски рассматривает 19-летнего Ивана Климовича как центра 2-го звена «Сибири». Это сын спортивного директора клуба

Теги Сибирь Дэвид Немировски Сергей Климович КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы Иван Климович Хоккей

Тренер «Сибири» рассматривает 19-летнего Климовича как центра 2-го звена.

Дэвид Немировски также не исключает, что Тэйлор Бек и Энди Андреофф будут выходить в центре в разных звеньях. 

«Ивана Климовича также рассматриваем на роль центра второго звена, у него есть шанс. Он хорошо показал себя в Минске.

Над обороной надо еще поработать, но на вбрасываниях Иван понравился», – сказал Немировски. 

Сын спортивного директора клуба Сергея Климовича дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом году. В 9 матчах он не набрал очков при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 04:33. 

В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге за «Сибирских Снайперов» он провел 35 игр и набрал 52 (23+29) очка при полезности «+30» и 70 минутах штрафа. За команду также выступал его брат Егор. 

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
В чем смысл добавлять про сына, Иван хорошо показал себя в МХЛ вместе с братом, центр дефицитная позиция, а так от заголовка создаётся ощущение что он по блату там играть будет
+7
0
+7
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J-12
ну так заслужил чтобы рассматривали его на эту роль, младший тоже хорош
+1
0
+1
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