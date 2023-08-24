Юрист о деле Федотова: «Если ЦСКА откажется соблюдать требование, могут ввести дополнительные санкции. ФХР обязана будет наказать клуб, так как является членом ИИХФ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Валерий Федореев Иван Федотов Хоккей

Спортивный юрист высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«Поскольку ИИХФ признала контракт Федотова с «Филадельфией» действующим, соответственно, был наложен запрет на регистрацию в ЦСКА, а также дисквалификация сроком на четыре месяца. Если армейцы откажутся соблюдать требование, теоретически в отношении клуба способны ввести дополнительные санкции.

Речь о довольно значительных штрафах, в том числе за каждый выход на лед. Вполне могут снять и очки. Что куда важнее для коллектива: если он завоюет Кубок Гагарина, то рискует лишиться звания чемпиона России.

Со своей стороны, ФХР обязана будет наказать ЦСКА, так как является членом ИИХФ и на нее распространяется действие всех регламентов.

На Федотова тоже могут наложить дополнительные аналогичные санкции: штраф и лишение медалей национального первенства. Тут он пострадает, как и клуб: раз ЦСКА оставят без титула, то и хоккеиста тоже», – сказал Валерий Федореев.

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История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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2 комментария

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Дмитрий
А у нас верховенство внутренних нормативно-правовых актов над международной шелухой. Мы правы при любой дичи. Мы как гуси))
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Panadol
Яйцо не может наказать курицу.
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