Гальченюк получит около 160 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА (Metaratings)

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк деньги Хоккей

Алекс Гальченюк получит около 160 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА.

Основную часть этой суммы 29-летний американец заработает в сезоне-2024/25, как сообщает Metaratings. 

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с Гальченюком, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ. В августе с него сняли 5 обвинений из 6. 

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2 комментария

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Михаил Опякин
Будет на что гульнуть
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Александр Колосов
Потолок зарплат для СКА не существует?
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