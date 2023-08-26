Гальченюк получит около 160 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА (Metaratings)

Алекс Гальченюк получит около 160 млн рублей по 2-летнему контракту со СКА.

Основную часть этой суммы 29-летний американец заработает в сезоне-2024/25, как сообщает Metaratings.

Вчера СКА объявил о подписании контракта с 3-м номером драфта НХЛ-2012.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с , после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате . В августе с него сняли 5 обвинений из 6.