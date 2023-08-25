Гальченюк о переходе в СКА: «Здесь все на высшем уровне, начиная от города и заканчивая тренером. Мечтал быть тут»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Алекс Гальченюк объяснил решение перейти в СКА.

Американский форвард подписал 2-летний контракт с клубом КХЛ.

«Очень рад приехать сюда. Здесь все на высшем уровне, начиная от города и заканчивая тренером. Самое главное – добиться с командой трофея.

С уважением отношусь к другим клубам и городам. Но я мечтал быть тут. Конкуренция – всегда хорошо, будем друг друга подгонять и помогать выходить на новый уровень, без этого никак.

С родителями разговариваю на русском, но интервью давно не давал. Но ничего, язык улучшится. С нетерпением жду выхода на лед. Хочется почувствовать атмосферу», – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.

«Ты че делаешь, пидарас, #####?» Ротенберг получил матч-штраф на игре с «Сибирью» за реакцию на хит Морозова против Бардакова

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Тренер ваще топовый))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Неиронично подозреваю, что пункт об обязательном облизывании Ротенберга включается в контракт всех игроков СКА.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Филиппов
знает с какой стороны к тренеру подходить ))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Заканчивайте уже с этим тренером.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Гальченюк с детства мечтал работать у такого тренера.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Ну дай бог . Наших много парней работает в Финляндии , Швеции и Германии с детишками . Респект .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Ответ Machine Head
Ну дай бог . Наших много парней работает в Финляндии , Швеции и Германии с детишками . Респект .
Франция. Много тренеров, звонят и просят помочь им работу найти в Европе, не хотят больше в России тренировать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Евгений Кузнецов
Франция. Много тренеров, звонят и просят помочь им работу найти в Европе, не хотят больше в России тренировать...
Ооо, до Франции я не добирался . Общался с нашими парнями в Чехии , Словакии , Финляндии , Швеции, Швейцарии и в Германии . А вот во Франции бывать на льду не приходилось . Удачи. В России хлеб тренера тяжелый . Зарплаты не высокие , к сожалению . Но есть доплаты за воспитанников , но все- равно немного в итоге . Поэтому для меня детские тренеры это святая божественная каста .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Евгений Кузнецов
Франция. Много тренеров, звонят и просят помочь им работу найти в Европе, не хотят больше в России тренировать...
Извини , дружище , что накинул на тебя . Принял за бота Ротенберга . Они тут ходят подтирают за его глупостями . Удачи .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Ответ Machine Head
Извини , дружище , что накинул на тебя . Принял за бота Ротенберга . Они тут ходят подтирают за его глупостями . Удачи .
Да всё норм. Я тут не за плюсами минусами. Я говорю чисто от себя.... Спокойной ночи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Пора собирать подписи , чтобы Ротенберга гнали со всех должностей из ФХР и КХЛ. Он уже все грани дозволенного и приличия перешел .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
еще сказал что с децтва болел за ска !!!!!!!!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
Ответ Jeff Lebowski
Заканчивайте уже с этим тренером.
как это заканчивайте ??? он только начал жы...это разминка тащемта перед сборной на кубке мира какого-нибудь года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Евгений Кузнецов
Хватит одной, но пока не дождёмся)))
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Евгений Кузнецов
Да всё норм. Я тут не за плюсами минусами. Я говорю чисто от себя.... Спокойной ночи.
Всех благ !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий