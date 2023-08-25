Гальченюк о переходе в СКА: «Здесь все на высшем уровне, начиная от города и заканчивая тренером. Мечтал быть тут»

Алекс Гальченюк объяснил решение перейти в СКА.

Американский форвард подписал 2-летний контракт с клубом КХЛ.

«Очень рад приехать сюда. Здесь все на высшем уровне, начиная от города и заканчивая тренером. Самое главное – добиться с командой трофея.

С уважением отношусь к другим клубам и городам. Но я мечтал быть тут. Конкуренция – всегда хорошо, будем друг друга подгонять и помогать выходить на новый уровень, без этого никак.

С родителями разговариваю на русском, но интервью давно не давал. Но ничего, язык улучшится. С нетерпением жду выхода на лед. Хочется почувствовать атмосферу», – сказал нападающий СКА Алекс Гальченюк.

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