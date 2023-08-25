Нестеров о Гальченюке в КХЛ: «Не понимаю, когда его называют плохим, по одним СМИ судить нельзя. Работящий парень, всегда тренируется, ответственный, играет хорошо»

Никита Нестеров высказался о возможном новичке СКА Алексе Гальченюке.

Сообщалось, что СКА в ближайшее время подпишет контракт с 29-летним американским нападающим.

– «Монреаль» собрал большую русскую компанию, а потом разом всех разогнал. Удивительно!

– Я не знаю, почему так вышло. Много ходит разных мифов. Типа и главный тренер Клод Жюльен не любил русских. Но у каждого были свои причины. Радулу (Александр Радулов – прим.) не дали много денег, Маркуне (Андрей Марков – прим.) – тоже. Емелю (Алексей Емелин – прим.) просто обменяли, я уехал в ЦСКА. Остался там только Алекс Гальченюк, но и от него потом избавились.

– Теперь мы ждем Гальченюка в КХЛ. Сложный парень?

– Почему? Не понимаю, когда его называют плохим. Никто не знает, что у него там было с полицейскими. А по одним СМИ судить нельзя. Мое впечатление – работящий парень, всегда тренируется, ответственный, играет хорошо. Я хорошего мнения о Гальченюке, – заявил защитник ЦСКА Никита Нестеров.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. 14 июля « » расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

21 августа с сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.