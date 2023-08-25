Нестеров о Гальченюке в КХЛ: «Не понимаю, когда его называют плохим, по одним СМИ судить нельзя. Работящий парень, всегда тренируется, ответственный, играет хорошо»

Теги ЦСКА СКА возможные переходы Монреаль Аризона Алексей Емелин Клод Жюльен Андрей Марков Александр Радулов НХЛ КХЛ Никита Нестеров Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

Никита Нестеров высказался о возможном новичке СКА Алексе Гальченюке.

Сообщалось, что СКА в ближайшее время подпишет контракт с 29-летним американским нападающим.

– «Монреаль» собрал большую русскую компанию, а потом разом всех разогнал. Удивительно!

– Я не знаю, почему так вышло. Много ходит разных мифов. Типа и главный тренер Клод Жюльен не любил русских. Но у каждого были свои причины. Радулу (Александр Радулов – прим.) не дали много денег, Маркуне (Андрей Марков – прим.) – тоже. Емелю (Алексей Емелин – прим.) просто обменяли, я уехал в ЦСКА. Остался там только Алекс Гальченюк, но и от него потом избавились.

– Теперь мы ждем Гальченюка в КХЛ. Сложный парень?

– Почему? Не понимаю, когда его называют плохим. Никто не знает, что у него там было с полицейскими. А по одним СМИ судить нельзя. Мое впечатление – работящий парень, всегда тренируется, ответственный, играет хорошо. Я хорошего мнения о Гальченюке, – заявил защитник ЦСКА Никита Нестеров.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. 14 июля «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012, после чего он начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

21 августа с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а еще 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя. В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Питерским кабакам срочно приготовиться
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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