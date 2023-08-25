Миронов о Менелле: «Дитца перебьет по русскому языку в конце сезона, думаю. Он делает очень большие успехи»
Андрей Миронов высоко оценил успехи Бреннана Менелла в изучении русского языка.
Президент России Владимир Путин в конце июля предоставил российское гражданство американскому хоккеисту.
«Прекрасно восприняли, он отличный парень.
Думаю, что он [Даррена] Дитца перебьет в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку», – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.
Американец Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле
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