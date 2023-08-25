Миронов о Менелле: «Дитца перебьет по русскому языку в конце сезона, думаю. Он делает очень большие успехи»

Теги ЦСКА КХЛ Динамо Андрей Миронов Даррен Дитц ТАСС Бреннан Менелл Хоккей

Андрей Миронов высоко оценил успехи Бреннана Менелла в изучении русского языка.

Президент России Владимир Путин в конце июля предоставил российское гражданство американскому хоккеисту.

«Прекрасно восприняли, он отличный парень.

Думаю, что он [Даррена] Дитца перебьет в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку», – сказал капитан «Динамо» Андрей Миронов.

Американец Менелл принял военную присягу при получении паспорта РФ. Путин дал гражданство хоккеисту «Динамо» в июле

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1 комментарий

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Rudenzik
Если не перебьёт, то Миронов-пустослов
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