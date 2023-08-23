Райан Спунер: «Получить российский паспорт резонно, если хочешь долго играть в КХЛ. Но я сейчас не рассматриваю такую возможность»

Райан Спунер сообщил, что не рассматривает получение гражданства России.

– Вам не предлагали гражданство [в минском «Динамо»], чтобы заиграть за сборную Беларуси? И собираетесь ли вы подать на российское гражданство, как теперь принято в КХЛ?

– Если люди хотят получить паспорт другой страны – это их право и выбор. Я знаю, что некоторые ребята уже это сделали, тот же Бреннан Менелл. Это помогает им лучше сохранять свою работу в КХЛ, подписывать хорошие контракты. Потому что в лиге введен лимит на легионеров, и можно иметь не больше трех на один клуб.

Я не скажу, что сильно углублялся в этот вопрос. Но если ты хочешь долго играть в лиге, наверное, получить российский паспорт будет резонно.

– Вы сами собираетесь это сделать?

– Пожалуй, нет. Это пока не моя цель, и я сейчас не рассматриваю для себя такую возможность, – сказал канадский нападающий «Авангарда« Спунер.