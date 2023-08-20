Президент «Динамо» о продлении контракта с О′Деллом: «У нас были вопросы, потому что он 2 месяца не играл в прошлом сезоне. Акционеры платят деньги – их надо отрабатывать»

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Президент «Динамо» высказался о продлении контракта с Эриком О′Деллом.

«Реально уговаривать О′Делла, чтобы он остался в «Динамо», нам не пришлось, потому что он сам очень хотел играть в команде. Соответственно, были разные предложения, но он от них отказался и вернулся в «Динамо».

Вы все знаете, что существует ограничение в три иностранца, и у нас даже один из американцев пошел навстречу, чтобы О′Делл играл в команде. Вам известно, что он принял гражданство России. Сказал, что хочет, чтобы О′Делл играл с ним. Ну играй.

Хотя, конечно, у нас были вопросы, потому что в прошлом сезоне Эрик два месяца не играл. Вы понимаете, что здоровье – это один из моментов. Не то что мы хотим потерять хорошего игрока. Но нам нужен игрок за те деньги, что есть. Акционеры платят деньги – эти деньги надо отрабатывать», – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

Напомним, 27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Бреннану Менеллу

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1 комментарий

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Mechel**
А кто такие акционеры? Государство же, да?
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