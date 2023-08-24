Жамнов допустил, что Ковальчук сыграет за «Спартак»: «В сентябре вернется – поговорим. Он авторитетный человек, начинал здесь»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов не исключил, что Илья Ковальчук может сыграть за «Спартак».

«В сентябре он вернется, поговорим и тогда уже конкретно скажем. Все будет зависеть от него, наши двери открыты – а там как сложится. Насколько я знаю, он тренируется, следит за собой. Находится в форме. В спортивной, а не хоккейной. Это совсем разные вещи.

И если в какой-то момент он захочет вернуться на лед, то посмотрим. Тогда уже будет какая-то конкретика. Пока это только слухи, которые делают журналисты, тут ничего нового.

Наша задача – жить день за днем и смотреть, как складывается ситуация. Если он изъявит желание, то мы готовы к диалогу. Он авторитетный человек, который начинал в «Спартаке». Все возможно», – заявил главный тренер московской команды.

Ковальчук сыграет за «Спартак»? Он до сих пор не завершил карьеру, хотя пропустил 2 года

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1 комментарий

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coldwar
За СКА пусть играет.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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