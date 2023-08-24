Спортдиректор «Спартака»: «Есть слот под иностранца, но на рынке просто нет игроков, способных усилить нашу команду»
Спортдиректор «Спартака» отметил, что на рынке нет подходящих клубу хоккеистов.
«Вы знаете, что редко можно быть удовлетворенными трансферами на 100%. Наша трансферная кампания не заканчивается. До дедлайна еще есть время, и сезон только начинается. Довольны мы или нет – это покажет сезон. Если от тренерского штаба поступят запросы, то, конечно, мы будем реагировать.
У нас остается свободный слот на одного иностранного игрока. Мы смотрим, кто появится на рынке. На данный момент на рынке практически нет иностранных игроков.
У нас есть мысли, как усилить команду. Сейчас начинаются матчи, команды будут от кого-то отказываться, может, на рынке и иностранец появится. А так в принципе мы довольны тем, что сделали за это межсезонье.
Приоритет по позиции иностранного игрока? Не то что у нас является приоритетом приобретение защитника-иностранца. У нас в целом есть приоритет по усилению линии обороны. Будет ли это игрок с русским паспортом или иностранец, покажет время.
На данный момент на рынке просто нет игроков, способных усилить нашу команду. Если они появятся, мы будем над этим работать», – сказал Роман Беляев.
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