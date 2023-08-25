Президент ЦСКА о «войне» с НХЛ из-за Федотова: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков КХЛ для основы первых 15 клубов НХЛ?»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Президент ЦСКА высказался о «войне» с НХЛ из-за вратаря Ивана Федотова.

– Как относитесь к разговорам о возможной войне с НХЛ? Мол они тоже будут забирать игроков на контрактах, раз вы забрали Федотова.

– В юридическом плане серьезно не отношусь к этим разговорам, потому что война с НХЛ… Странные вещи. Кому нужна эта война? И кто будет воевать?

Многие, наверное, акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?

А что касается нашей молодежи, которая уезжает в Америку, так это вопрос не к нам и не к НХЛ, это вопрос психологии и воспитания этих ребят, которые каким-то образом мечтают там поиграть.

Меморандум... Североамериканцы отказались работать с КХЛ уже больше сезона. Они его особо и не подписывают. Они в любой момент могли своровать кого угодно, даже без Федотова, если бы захотели.

Это не лежит в плоскости команд НХЛ. Это лежит в плоскости нашей молодежи, которая хочет туда уехать. А «война с НХЛ» – это очень громко, это подается в прессе так.

Назовите мне пять игроков в КХЛ, которые могут играть в основном составе первых 15 клубов НХЛ.

– Пять не наберется. 

– Ну вот видите, вы сами отвечаете на этот вопрос. Какая война, за кого? Это все так подается в прессе...

Для нас с вами должно быть понимание одно – мы играем в своей стране, воспитываем и готовим своих ребят, чтобы они играли для наших болельщиков и для нашей сборной, которую, к сожалению, ИИХФ отстранила от  всех соревнований, попутно забрав у нас молодежный чемпионат мира, к которому мы готовились, строили стадионы.

Вот эта плоскость неприятна, что так себя ведут европейские чиновники. ну, мы это все оспорим в суде. Будем добиваться правды, мы с этим не согласны, – сказал Игорь Есмантович.

Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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31 комментарий

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Angryman
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (с)
+40
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eclipse590
Есмантович, типо, принизил игроков в КХЛ, включая своих из ЦСКА? Эпик фейл😂
+34
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Тим94
Он бы так за Федотова боролся, когда его в армию забирали
+25
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Melnikov1968
А Ротенберг говорит, что уровень КХЛ не уступает уровню НХЛ. Как же так?
+23
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Фёдор Кузнецов
Никишин, Хуснутдинов, Хмелевски, Мёрфи, Серебряков+молодёжь по типу Мичкова, Симашева, Юрова, Бута на будущее
+24
-8
+16
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Gleb Z
Почему вы пишете просто «Президент ЦСКА»? Без имени и фамилии… я вот вообще не знаю кто это такой! Напишите кто такой президент ЦСКА и как он попал на такую должность
+11
-1
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Вялый гарант
Да не будет Федотов играть)Хватит строить из себя властелина мира)
+11
-3
+8
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Einfach Safari
Ответ Фёдор Кузнецов
Никишин, Хуснутдинов, Хмелевски, Мёрфи, Серебряков+молодёжь по типу Мичкова, Симашева, Юрова, Бута на будущее
хмелевски мёртвому Сан Хосе оказался не нужен, Мерфи вообще Аризоне. молодежь конечно имеет потенциал, но как правило заигрывает один из 5 , остальные возвращаются в колхоз
+10
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Назар Игорь
И такая личность стоит во главе легендарного клуба, просто стыдоба.
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Don_Krebs
Ответ Тим94
Он бы так за Федотова боролся, когда его в армию забирали
В смысле "забирали"? Он его туда и отослал.
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ilya1809
А мы им фигу в кармане приготовим, мы перестанем растить новых Капризова и Овечкиных.. Вот он наш ответ Чемберлену
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Шепот Шумов
КХЛ может расчехлять авоську.
Агенты уже начали обработку.
Есть ведь ещё и АХЛ.
Скоро в первых звеньях будут играть люди из вышки.
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Rjbson
Пусть Фёдоров почувствует себя на месте Тихонова, когда сам сбежал в НХЛ.
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Konstantin Smolchenko
Ответ Фёдор Кузнецов
Хмелевски развился в КХЛ, может спокойно уехать, Мёрфи тоже как тот же Уайзман может уехать, Никишин уже кажется игроком для основы НХЛ, Хуснутдинов в свои годы уже много очков набрал, про цифры Серебрякова я молчу, молодёжь же на перспективу заберут
ну как по мне, то по серебрякову большие вопросы. в системе по которой играет адмирал он топ, но в сборной России он в прошлом году игру откровенно провалил, просто команда игра по другому, не все 5 человек в обороне.
он конечно хороший вратарь, но вы ему большие авансы отсылали по одному удачному сезону
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Сергей Галынский
А кто отбирает эти самые первые 15 клубов НХЛ?
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Ковид 07.10.52
Как жить. как жить...кругом одно жулье...
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Denis Dudin
Ответ Шепот Шумов
КХЛ может расчехлять авоську. Агенты уже начали обработку. Есть ведь ещё и АХЛ. Скоро в первых звеньях будут играть люди из вышки.
Зарплаты в ахл видел? Да ни один ключевой игрок ЦСКА на эти копейки не позарится. В ахл может поехать молодой парень с перспективой пробиться в НХЛ, а не хоккеист под 30 лет.
Ткачев о зарплате в АХЛ: «В месяц тебе приходит 6 тысяч долларов. За аренду квартиры я платил 6,5 тысячи»
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Don_Krebs
Ответ LudmilaProcofievna
Все правильно сказал. На нас повесили бан, отстранили от всех соревнований ни за что. А мы должны под их приколы подстраиваться. Федот хочет играть в ЦСКА, клуб хочет, чтобы играл Федот. Раздули шляпу какую-то
Совершенно ни за что. Вообще. Никаких причин. Беспредел. Грабеж. Саботажжж.
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Sla Slo
Ответ Melnikov1968
А Ротенберг говорит, что уровень КХЛ не уступает уровню НХЛ. Как же так?
Если ты принимаешь его слова всерьёз, то ты такой же, как он.
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Алексей
Ответ Melnikov1968
А Ротенберг говорит, что уровень КХЛ не уступает уровню НХЛ. Как же так?
обоссать надо коленки от смеха....но смеётся что то, ибо горько от уровня нашего сегодня
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marshal .masha
Ответ eclipse590
Есмантович, типо, принизил игроков в КХЛ, включая своих из ЦСКА? Эпик фейл😂
Ага, посмотришь с каким уважением говорят об игроках в НХЛ и как тут ни во что не ставят. Слил всех в унитаз и глазом не моргнул
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Denis Dudin
Ответ Шепот Шумов
А при чем тут ЦСКА? Туда уедут из Амура, Торпедо и Нефтехимика.
Амур по финансовым возможностям сейчас кратно превосходит любой клуб АХЛ. 70к$ в год в ахл=6.5 млн руб в год. Торпедо или Нефтехимик могут спокойно предложить своему лидеру 30 млн. АХЛ абсолютно непривлекательна для игроков 25+ лет
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sd4fmwrvz8
Ну на счет воровства тут с ним не поспорить 😁ему только фору дать может Ротенберг великий комбинатор обхода потолка зарплат
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Stakato666
Вообще без вопросы, так и есть, нет у нас таких игроков, только Ротены живут в плену влажных фантазий и розовых единорогов! У нас с детского хоккея занимаются только ежеминутным результатом, а не воспитанием Игроков🤦‍♂️
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SmilingBy
А это такой президентский язык специальный? Бессвязно мямлить?
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