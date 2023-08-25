Президент ЦСКА о «войне» с НХЛ из-за Федотова: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков КХЛ для основы первых 15 клубов НХЛ?»
Президент ЦСКА высказался о «войне» с НХЛ из-за вратаря Ивана Федотова.
– Как относитесь к разговорам о возможной войне с НХЛ? Мол они тоже будут забирать игроков на контрактах, раз вы забрали Федотова.
– В юридическом плане серьезно не отношусь к этим разговорам, потому что война с НХЛ… Странные вещи. Кому нужна эта война? И кто будет воевать?
Многие, наверное, акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?
А что касается нашей молодежи, которая уезжает в Америку, так это вопрос не к нам и не к НХЛ, это вопрос психологии и воспитания этих ребят, которые каким-то образом мечтают там поиграть.
Меморандум... Североамериканцы отказались работать с КХЛ уже больше сезона. Они его особо и не подписывают. Они в любой момент могли своровать кого угодно, даже без Федотова, если бы захотели.
Это не лежит в плоскости команд НХЛ. Это лежит в плоскости нашей молодежи, которая хочет туда уехать. А «война с НХЛ» – это очень громко, это подается в прессе так.
Назовите мне пять игроков в КХЛ, которые могут играть в основном составе первых 15 клубов НХЛ.
– Пять не наберется.
– Ну вот видите, вы сами отвечаете на этот вопрос. Какая война, за кого? Это все так подается в прессе...
Для нас с вами должно быть понимание одно – мы играем в своей стране, воспитываем и готовим своих ребят, чтобы они играли для наших болельщиков и для нашей сборной, которую, к сожалению, ИИХФ отстранила от всех соревнований, попутно забрав у нас молодежный чемпионат мира, к которому мы готовились, строили стадионы.
Вот эта плоскость неприятна, что так себя ведут европейские чиновники. ну, мы это все оспорим в суде. Будем добиваться правды, мы с этим не согласны, – сказал Игорь Есмантович.
Ранее ИИХФ отстранила Федотова от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. ЦСКА оспаривает это решение Международной федерации.
Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
Агенты уже начали обработку.
Есть ведь ещё и АХЛ.
Скоро в первых звеньях будут играть люди из вышки.
он конечно хороший вратарь, но вы ему большие авансы отсылали по одному удачному сезону
Ткачев о зарплате в АХЛ: «В месяц тебе приходит 6 тысяч долларов. За аренду квартиры я платил 6,5 тысячи»