Президент ЦСКА о «войне» с НХЛ из-за Федотова: «Они могли бы своровать кого угодно и так, но кого воровать-то? Назовите 5 игроков КХЛ для основы первых 15 клубов НХЛ?»

Президент ЦСКА высказался о «войне» с НХЛ из-за вратаря Ивана Федотова.

– Как относитесь к разговорам о возможной войне с ? Мол они тоже будут забирать игроков на контрактах, раз вы забрали Федотова.

– В юридическом плане серьезно не отношусь к этим разговорам, потому что война с НХЛ… Странные вещи. Кому нужна эта война? И кто будет воевать?

Многие, наверное, акцентируют внимание на том, что кто‑то будет воровать что‑то. Кого воровать? Зачем? У нас, что прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе? Кого воровать-то?

А что касается нашей молодежи, которая уезжает в Америку, так это вопрос не к нам и не к НХЛ, это вопрос психологии и воспитания этих ребят, которые каким-то образом мечтают там поиграть.

Меморандум... Североамериканцы отказались работать с КХЛ уже больше сезона. Они его особо и не подписывают. Они в любой момент могли своровать кого угодно, даже без Федотова, если бы захотели.

Это не лежит в плоскости команд НХЛ. Это лежит в плоскости нашей молодежи, которая хочет туда уехать. А «война с НХЛ» – это очень громко, это подается в прессе так.

Назовите мне пять игроков в КХЛ, которые могут играть в основном составе первых 15 клубов НХЛ.

– Пять не наберется.

– Ну вот видите, вы сами отвечаете на этот вопрос. Какая война, за кого? Это все так подается в прессе...

Для нас с вами должно быть понимание одно – мы играем в своей стране, воспитываем и готовим своих ребят, чтобы они играли для наших болельщиков и для нашей сборной, которую, к сожалению, ИИХФ отстранила от всех соревнований, попутно забрав у нас молодежный чемпионат мира, к которому мы готовились, строили стадионы.

Вот эта плоскость неприятна, что так себя ведут европейские чиновники. ну, мы это все оспорим в суде. Будем добиваться правды, мы с этим не согласны, – сказал .

Ранее ИИХФ отстранила от матчей на национальном и международном уровне на 4 месяца из-за ситуации с его контрактом с «Филадельфией». Дисквалификация вступает в силу 1 сентября. оспаривает это решение Международной федерации.

Президент ЦСКА заявил, что Федотов будет играть в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября: «Клуб прошел заявку в ФХР и КХЛ. Юридически мы все правильно сделали, считаю».

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал