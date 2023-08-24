Вратарь «Трактора» Фукале: «Главное – играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину»

Зак Фукале высказался о дебютной игре за «Трактор» – против «Ак Барса» (4:3 Б).

– Я потрясен уровнем поддержки болельщиков на предсезонном турнире. Это было просто потрясающе. Я был полностью заряжен на игру. Большое спасибо нашим болельщикам.

– Что случилось в начале третьего периода, когда команда пропустила две шайбы?

– Я сделал несколько ошибок и принимал глупые решения. Но я не играл достаточно долгое время. Предсезонка – это шанс, чтобы подготовиться и подойти к чемпионату в оптимальной форме.

– Каково было в дебютном матче играть против лучшей команды Востока и против таких звезд, как ?

– «Ак Барс» – отличная команда. Вместе с Радуловым я недолгое время работал в «Монреале». И хорошо, что в первом матче я вышел против такого сильного соперника. Благодаря этой победе стану более уверенным в себе.

– действительно помогал при вашем переходе в «Трактор»?

– Спасибо большое Кузе, он рассказал обо мне много всего хорошего. За что я ему очень благодарен. Здорово, когда есть человек, которого всегда можно спросить что-то про Челябинск. Он с радостью мне отвечает.

– В шутливой форме Кузнецов сказал, что в Челябинске вам сожгут машину, если вы будете плохо играть.

– У меня нет машины. Что в этом случае даже хорошо. Главное для меня играть так, чтобы ни у кого не было желания сжечь мне машину, – сказал вратарь «Трактора».

Кубок губернатора Челябинской области. «Ак Барс» уступил «Трактору» по буллитам, «Лада» отыгралась с 0:3 в матче с «Металлургом» и победила в овертайме