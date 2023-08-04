Вратарь «Трактора» Фукале: «Я не политик и еду в КХЛ не для участия в каких-либо процессах. Все эти моменты отодвинул в сторону»

Зак Фукале сказал, что отодвинул в сторону политические моменты при переходе в «Трактор».

– Я прочитал интервью, которое вы дали канадскому изданию Journal de Quebec, где корреспондент задавал много вопросов о текущей политической ситуации. Чувствовали какое-то давление со стороны родных и близких?

– Перед тем как принимать решение и говорить «да» или «нет», вы задаете различные вопросы, чтобы иметь перед глазами максимально полную картину происходящего. Это касается не только меня, но и любого игрока. Я задавал вопросы людям, которых знаю и кому доверяю - в России, Канаде, США. Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения. На этом и сконцентрировался.

Я не политик и еду в КХЛ не для того, чтобы принимать участие в каких-либо политических процессах. Моя задача – играть в хоккей, делать это хорошо, получать удовольствие от процесса, помогать своей команде побеждать и, надеюсь, завоевать чемпионство.

Вот главное, чем я руководствовался при выборе. Были у меня вопросы и о том, как организована лига, о безопасности, о логистике, об инфраструктуре. Полученные ответы от знающих людей меня полностью устроили. Как думаете, я честно вам ответил?

– Абсолютно. У меня нет сомнений. Каждый человек сам выбирает, как хочет жить.

– Так и есть! Я канадец, который игрой в хоккей зарабатывает себе на жизнь, и у меня есть возможность выступать на очень высоком уровне в . Это мне нравится. Остальные вопросы можно всегда решить по прошествии какого-то времени, – сказал .