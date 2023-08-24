Кагарлицкий о Радулове: «Можем поругаться. Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул»

Дмитрий Кагарлицкий высказался о вспыльчивости Александра Радулова.

– Известно, что постоянно на всех кричит в раздевалке. А на вас?

– Можем поругаться, да.

– Что-то яркое было?

– Ну как «яркое»... Саня – эмоциональный парень. Мы с ним довольно неплохо общаемся в обычной жизни. Кто его знает, тот хорошо понимает. Он эмоционально может реагировать на любую мелочь. Но потом общаешься – все прекрасно. Часто бывало такое.

Что касается конкретных случаев, то их невозможно вспомнить. Это и потеря шайбы, и проигрыш борьбы – игровые моменты. Саня тоже хочет много проводить времени в нападении, получить шайбу, а не бежать назад. Как и все мы!

– В чем плюс Радулова: ему можно тоже жестко ответить, но он не будет таить зла.

– Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул. До драк никогда не доходило, при всей его импульсивности.

– Но вот же чуть не подрался с Радуловым.

– Опять же – чуть! Но меня там не было, я это не видел, – заявил нападающий « ».