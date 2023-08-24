Кагарлицкий о Радулове: «Можем поругаться. Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий высказался о вспыльчивости Александра Радулова.

– Известно, что Радулов постоянно на всех кричит в раздевалке. А на вас?

– Можем поругаться, да.

– Что-то яркое было?

– Ну как «яркое»... Саня – эмоциональный парень. Мы с ним довольно неплохо общаемся в обычной жизни. Кто его знает, тот хорошо понимает. Он эмоционально может реагировать на любую мелочь. Но потом общаешься – все прекрасно. Часто бывало такое.

Что касается конкретных случаев, то их невозможно вспомнить. Это и потеря шайбы, и проигрыш борьбы – игровые моменты. Саня тоже хочет много проводить времени в нападении, получить шайбу, а не бежать назад. Как и все мы!

– В чем плюс Радулова: ему можно тоже жестко ответить, но он не будет таить зла.

– Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул. До драк никогда не доходило, при всей его импульсивности.

– Но вот Бурмистров же чуть не подрался с Радуловым.

– Опять же – чуть! Но меня там не было, я это не видел, – заявил нападающий «Ак Барса».

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2 комментария

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Тихий летун
Собака лаелв,
На дядю Фраера
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Machine Head
Не троньте Сашу Радулова ! Молодец , Дима , ни одного плохого слова ни про кого не сказал .
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