Яшкин о звене с Кагарлицким и Шипачевым: «Химия не пропала, хорошо чувствуем друг друга. С ними всегда приятно играть»
Дмитрий Яшкин высказался о тренировках в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым.
− Дмитрий, какие впечатления от перехода в «Ак Барс»?
− Все отлично, все проходит в рабочем режиме, готовимся как обычно.
− Насколько уже адаптировались в новой команде?
− Со многими ребятами уже был знаком, поэтому вопросов с адаптацией не было.
− Вы вышли на лед с Кагарлицким и Шипачевым. Скучали по старой связке?
− Конечно, всегда приятно с ними играть. Я думаю, наша химия никуда не пропала, хорошо чувствуем друг друга.
− Насколько вы восстановились после повреждения?
− Все отлично, я полностью восстановился. Перед сборами готовился больше месяца.
− Чем отличаются сборы Билялетдинова от сборов ваших прошлых тренеров?
− Мне сложно сказать. В «Динамо» я в первый год не проходил сборы, потом был ковид, поэтому в России я сборы практически не проходил. Думаю, везде сборы примерно одинаковые. Все стараются работать над выносливостью и силой.
− Что скажете об изменениях в правилах КХЛ? Повысится ли динамика игры?
− Думаю, ради этого они и делают изменения. Посмотрим на практике. Изменения нацелены на то, чтобы хоккей был интереснее, интенсивнее.
− Как восприняли изменения в правиле с точкой вбрасывания на чужой зоне?
− Конечно, приятно. Это сохраняет 10-15 секунд, пока войдешь в зону соперника, – сказал нападающий «Ак Барса».
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