Яшкин о звене с Кагарлицким и Шипачевым: «Химия не пропала, хорошо чувствуем друг друга. С ними всегда приятно играть»

Дмитрий Яшкин высказался о тренировках в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым.

− , какие впечатления от перехода в «Ак Барс»?

− Все отлично, все проходит в рабочем режиме, готовимся как обычно.

− Насколько уже адаптировались в новой команде?

− Со многими ребятами уже был знаком, поэтому вопросов с адаптацией не было.

− Вы вышли на лед с Кагарлицким и . Скучали по старой связке?

− Конечно, всегда приятно с ними играть. Я думаю, наша химия никуда не пропала, хорошо чувствуем друг друга.

− Насколько вы восстановились после повреждения?

− Все отлично, я полностью восстановился. Перед сборами готовился больше месяца.

− Чем отличаются сборы Билялетдинова от сборов ваших прошлых тренеров?

− Мне сложно сказать. В «Динамо» я в первый год не проходил сборы, потом был ковид, поэтому в России я сборы практически не проходил. Думаю, везде сборы примерно одинаковые. Все стараются работать над выносливостью и силой.

− Что скажете об изменениях в правилах ? Повысится ли динамика игры?

− Думаю, ради этого они и делают изменения. Посмотрим на практике. Изменения нацелены на то, чтобы хоккей был интереснее, интенсивнее.

− Как восприняли изменения в правиле с точкой вбрасывания на чужой зоне?

− Конечно, приятно. Это сохраняет 10-15 секунд, пока войдешь в зону соперника, – сказал нападающий « ».