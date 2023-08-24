Вайсфельд о деле Федотова: «Поведение ЦСКА кажется странным, но там работают серьезные люди. Уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. 

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов.

Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьезные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. И в любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают.

Только Игорь Есмантович может ответить на этот вопрос. Если клуб подал апелляцию, ее могут удовлетворить. Для Федотова возможность выходить на лед – в любом случае плюс. Если он пропустит еще четыре месяца, на пользу ему это точно не пойдет», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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4 комментария

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Alex Nobilius
В категорию "не сумасшедшие" попадают очень широкие круги.. А особенность России в том, что зачастую в другую категорию которую упомянул Вайсфельд, "серьезные люди" зачастую попадает обычная гопота, с соответствующим мышлением и повадками, так или иначе занявшая высокое положение. Результат подобного уровня мышления и повадок мы и наблюдаем. А разумным людям наподобие Вайсфельда остается только с удивлением наблюдать происходящее и надеяться что эти люди хотя бы "наверное, имеют на это какие-то основания". Вот что происходит когда так или иначе годами не хотят обращать внимание на отрицательный отбор поразивший практически все аспекты жизни в стране.
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Сергей Вятич
Умные люди постепенно начинают догадываться). ЛВВ всегда был умным человеком.
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ворчун
От же ничего сказать - эксперт, и обозвал как нужно и оговорился нейтралитетом.....))))))
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Darkhan Darkhan
Когда у него Капризова по беспределу в Уфе отжали он тоже так считал?
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