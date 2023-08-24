Вайсфельд о деле Федотова: «Поведение ЦСКА кажется странным, но там работают серьезные люди. Уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают»

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов.

Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьезные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. И в любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают.

Только Игорь Есмантович может ответить на этот вопрос. Если клуб подал апелляцию, ее могут удовлетворить. Для Федотова возможность выходить на лед – в любом случае плюс. Если он пропустит еще четыре месяца, на пользу ему это точно не пойдет», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока