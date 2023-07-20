Переговоры «Торонто» и Нюландера в тупике. Форвард не идет на уступки – потому что этого не делали другие игроки «Лифс»

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

«Торонто» и Вильям Нюландер не могут договориться о новом контракте.

Переговоры канадского клуба и нападающего зашли в тупик, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По мнению репортера, контракт не будет подписать в ближайшее время, если только одна из сторон резко не откажется от своей позиции.

Ранее сообщалось, что шведский форвард оценивает себя как игрока, заслуживающего оклад в размере около 10 миллионов долларов в год. «Мэйпл Лифс» готовы предложить 8 миллионов долларов в год.

Фридман считает, что Вильям Нюландер не хочет делать скидку, чтобы остаться в «Торонто», потому что другие ведущие хоккеисты команды не делали этого.

У форварда остался один год текущего соглашения с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.

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8 комментариев

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белая простыня олимпиады
все правильно делает.
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Maxim Shumov
Вот и приплыли со своими Усачем и Таваресом с убойными зарплатами и 0 голами на двоих в серии с Флоридой. Естественно, Нюландер не намерен теперь из-за них подписываться за еду.
+16
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5kywn5cddd
Нюландер и так скидку сделал, когда подписывал прошлый контракт! Теперь пусть платят! 9- 9,2 его адекватная цена! Его на рынке с руками оторвут через год.
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Jeff Lebowski
Переговоры в тупике,
Злой Нюландер зубы точит.
ТО привычно в нужнике.
На прошлое болельщик др*чит.
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Madcomposer
Нюландеру нужно уходить, всем сторонам от этого будет лучше.
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Cbj Fan
Ответ Maxim Shumov
Вот и приплыли со своими Усачем и Таваресом с убойными зарплатами и 0 голами на двоих в серии с Флоридой. Естественно, Нюландер не намерен теперь из-за них подписываться за еду.
Ты ещё Марнера забыл. У того тоже более нежели заслуживает (судья по игре в ПО).
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