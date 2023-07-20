Переговоры «Торонто» и Нюландера в тупике. Форвард не идет на уступки – потому что этого не делали другие игроки «Лифс»
«Торонто» и Вильям Нюландер не могут договориться о новом контракте.
Переговоры канадского клуба и нападающего зашли в тупик, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По мнению репортера, контракт не будет подписать в ближайшее время, если только одна из сторон резко не откажется от своей позиции.
Ранее сообщалось, что шведский форвард оценивает себя как игрока, заслуживающего оклад в размере около 10 миллионов долларов в год. «Мэйпл Лифс» готовы предложить 8 миллионов долларов в год.
Фридман считает, что Вильям Нюландер не хочет делать скидку, чтобы остаться в «Торонто», потому что другие ведущие хоккеисты команды не делали этого.
У форварда остался один год текущего соглашения с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.
В минувшем сезоне швед обновил все личные рекорды результативности, набрав 87 (40+47) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.
В 11 играх плей-офф добавил еще 10 (4+6) баллов.
Злой Нюландер зубы точит.
ТО привычно в нужнике.
На прошлое болельщик др*чит.