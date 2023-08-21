Бернье завершил карьеру в 35 лет. Вратарь брал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» в 2012-м и МЧМ-2008 с Канадой

Теги Нью-Джерси Торонто Каролина Детройт Колорадо Анахайм Лос-Анджелес Сборная Канады по хоккею НХЛ Джонатан Бернье соцсети Хоккей

Канадский вратарь Джонатан Бернье объявил о завершении карьеры.

«Спустя четырнадцать лет пришло время мне повесить щитки на гвоздь.

Благодарю все клубы за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге мира и перед лучшими болельщиками.

Нет слов, чтобы выразить благодарность всем, кто был частью моего пути в хоккее с самого первого дня, без всех вас я бы не справился», – написал 35-летний голкипер.

В НХЛ Бернье выступал за «Лос-Анджелес», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2012-м, «Торонто», «Анахайм», «Колорадо», «Детройт», «Каролину» и «Нью-Джерси».

Он провел в лиге 403 игры, пропуская в среднем 2,77 гола за игру и отражая 91,2% бросков.

В составе сборной Канады Джонатан выиграл МЧМ-2008.

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6 комментариев

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Белый офицер
Ответ Дмитрий_Олегович
мог бы еще пару лет побыть в роли резервиста-сменщика, рано уходит...
Так здоровья нет. Он последних два сезона не играл из-за травмы.
+2
0
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Артём Ралдугин
Ответ Дмитрий_Олегович
мог бы еще пару лет побыть в роли резервиста-сменщика, рано уходит...
Он с 6 января 2022 не играет, какие пару лет?
+2
0
+2
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Garikus89
Ответ Артём Ралдугин
Он с 6 января 2022 не играет, какие пару лет?
Все правильно, не два сезона, а полтора. Разница в целых десять матчей, спасибо за твою внимательность!
0
0
0
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