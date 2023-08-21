Бернье завершил карьеру в 35 лет. Вратарь брал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» в 2012-м и МЧМ-2008 с Канадой

Канадский вратарь Джонатан Бернье объявил о завершении карьеры.

«Спустя четырнадцать лет пришло время мне повесить щитки на гвоздь.

Благодарю все клубы за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге мира и перед лучшими болельщиками.

Нет слов, чтобы выразить благодарность всем, кто был частью моего пути в хоккее с самого первого дня, без всех вас я бы не справился», – написал 35-летний голкипер.

В НХЛ Бернье выступал за « », с которым выиграл Кубок Стэнли в 2012-м, « », « », « », « », «Каролину» и « ».

Он провел в лиге 403 игры, пропуская в среднем 2,77 гола за игру и отражая 91,2% бросков.

В составе сборной Канады Джонатан выиграл МЧМ-2008.