Бернье завершил карьеру в 35 лет. Вратарь брал Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» в 2012-м и МЧМ-2008 с Канадой
Канадский вратарь Джонатан Бернье объявил о завершении карьеры.
«Спустя четырнадцать лет пришло время мне повесить щитки на гвоздь.
Благодарю все клубы за предоставленную мне возможность играть в лучшей лиге мира и перед лучшими болельщиками.
Нет слов, чтобы выразить благодарность всем, кто был частью моего пути в хоккее с самого первого дня, без всех вас я бы не справился», – написал 35-летний голкипер.
В НХЛ Бернье выступал за «Лос-Анджелес», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2012-м, «Торонто», «Анахайм», «Колорадо», «Детройт», «Каролину» и «Нью-Джерси».
Он провел в лиге 403 игры, пропуская в среднем 2,77 гола за игру и отражая 91,2% бросков.
В составе сборной Канады Джонатан выиграл МЧМ-2008.
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