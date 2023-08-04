Владимир Юрзинов: «Симашев – талантливый защитник. Жду, что он заявит о себе в КХЛ так же, как Мичков»

Теги Локомотив Игорь Никитин Владимир Юрзинов Дмитрий Юшкевич КХЛ Матвей Мичков Дмитрий Симашев Хоккей

Владимир Юрзинов поделился мнением о Дмитрии Симашеве.

– По-прежнему много говорится о Мичкове, но на последнем драфте НХЛ первым из россиян был выбран не он, а защитник из Ярославля Симашев. Что о нем думаете?

– Дмитрий Симашев – талантливый, современный защитник. Его нужно больше замечать, больше о нем рассказывать, мотивировать. Жду, что он заявит о себе в КХЛ так же, как Мичков.

– Некоторые специалисты сомневаются, что Симашев сможет раскрыть свои атакующие навыки современного защитника в оборонительной системе «Локомотива». А вы сомневаетесь?

– В Ярославле работают мои добрые знакомые Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич, это не только интересные тренеры, но и замечательные в прошлом защитники, тот же Юшкевич формировался у нас в «Динамо». Загадок в этом амплуа для них нет, так что у Симашева отличные учителя.

Вообще о качестве работы тренерских штабов и клубов в целом имеет смысл судить по количеству молодых открытий. Да, от всех требуют прежде всего результат. Но нельзя собрать урожай – и не думать о том, как это дерево будет расти дальше. 

Наш хоккей должен стать мощным, многолетним деревом. С моей стороны это самое главное пожелание, – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР.

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