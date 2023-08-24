Директор «Лады» о Худобине: «Ни с одним агентом контактов по его поводу не было»

Рафик Якубов заявил, что не обсуждал с агентами переход Антона Худобина в «Ладу».

– Через прессу вам навязывали …

– На самом деле, ничего подобного! Сколько говорили, писали, но ни с одним агентом контактов по поводу Худобина не было.

У нас были два вратаря – и , понимали, что нужно усилиться еще одним голкипером, и знали, в каком направлении смотреть, – сказал спортивный директор «Лады» .

Напомним, ранее клуб выменял вратаря Владислава Подъяпольского у СКА.

Агент о Худобине: «Он бы усилил «Ладу» 100%, посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»