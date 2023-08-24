Директор «Лады» о Худобине: «Ни с одним агентом контактов по его поводу не было»

Теги Лада Антон Худобин Рафик Якубов КХЛ Александр Трушков Никита Богданов Хоккей

Рафик Якубов заявил, что не обсуждал с агентами переход Антона Худобина в «Ладу».

– Через прессу вам навязывали Антона Худобина

– На самом деле, ничего подобного! Сколько говорили, писали, но ни с одним агентом контактов по поводу Худобина не было.

У нас были два вратаря – Богданов и Трушков, понимали, что нужно усилиться еще одним голкипером, и знали, в каком направлении смотреть, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов

Напомним, ранее клуб выменял вратаря Владислава Подъяпольского у СКА.

Агент о Худобине: «Он бы усилил «Ладу» 100%, посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»

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1 комментарий

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Александр Борцов
знали они...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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