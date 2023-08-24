Директор «Лады» о Худобине: «Ни с одним агентом контактов по его поводу не было»
Рафик Якубов заявил, что не обсуждал с агентами переход Антона Худобина в «Ладу».
– Через прессу вам навязывали Антона Худобина…
– На самом деле, ничего подобного! Сколько говорили, писали, но ни с одним агентом контактов по поводу Худобина не было.
У нас были два вратаря – Богданов и Трушков, понимали, что нужно усилиться еще одним голкипером, и знали, в каком направлении смотреть, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Напомним, ранее клуб выменял вратаря Владислава Подъяпольского у СКА.
Агент о Худобине: «Он бы усилил «Ладу» 100%, посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»
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