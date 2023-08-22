СКА обменял Подъяпольского в «Ладу» на денежную компенсацию

СКА обменял вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».

Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате сыграл 34 матча за «Северсталь» и , отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,72. В его активе также 3 игры в плей-офф-2023.

Зарплата Подъяпольского в СКА составляла 45 млн рублей в год, его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось, что СКА превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей.