СКА обменял Подъяпольского в «Ладу» на денежную компенсацию
СКА обменял вратаря Владислава Подъяпольского в «Ладу».
Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.
В минувшем регулярном чемпионате Подъяпольский сыграл 34 матча за «Северсталь» и СКА, отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,72. В его активе также 3 игры в плей-офф-2023.
Зарплата Подъяпольского в СКА составляла 45 млн рублей в год, его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось, что СКА превышает потолок зарплат на 172 миллиона рублей.
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