  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»
3

Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»

Максим Федотов назвал свой уход из «Сочи» неожиданным.

– Если вернуться к межсезонью, по какой причине сменили команду? Повлияло изменение руководства в «Сочи»?

– Я не знаю до конца, что там произошло. Приехал, прошел сборы, поговорил с руководством, они сказали, что видят меня в команде, все в порядке. Сдал все тесты на отлично, играл в первой паре обороны, в большинстве, в меньшинстве, все, кажется, было идеально.

Забивал, отдавал, а спустя две недели мне говорят – на драфт отказов.

– Вам даже не объяснили причину такого решения?

– Разговоров не было никаких, ничего. Пытался поговорить, но ни в какую. Контакта нет.

– С тренерским штабом не было конфликтов?

– Никаких. Тренеры мне сказали, что сами в шоке. Руководство спрашиваю, намекаю уже, в финансах вопрос?

Оказывается, что нет. Тогда вообще непонятно, в чем причина.

– Владимир Крикунов – тренер старой закалки. Он точно не мог в вас разочароваться?

– Нет, мы хорошо общались, иначе зачем ему было две недели меня наигрывать в первой паре обороны? – сказал защитник «Нефтехимика». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoСочи
logoЧемпионат.com
logoМаксим Федотов
logoВладимир Крикунов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Виннипег» продлит контракт с Коннором на 7 или 8 лет и 12-13 млн долларов за сезон. Договор хотят подписать до старта регулярки (The Fourth Period)
10 минут назад
Назаров о КХЛ: «Уровень команд выровнялся – потолок зарплат играет свою роль, хотя лазейки есть. Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в России»
653 минуты назад
Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа
9сегодня, 05:55
Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место
7сегодня, 05:40
КХЛ. «Авангард» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» против СКА, минское «Динамо» примет «Трактор»
29сегодня, 04:35
Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)
6сегодня, 04:15
Макдэвид возглавил топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кучеров – 5-й, Кросби – 7-й, Хеллибак – 8-й, Василевский – 9-й
53сегодня, 03:25
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
сегодня, 02:50Тесты и игры
Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
1сегодня, 02:25
Сергачев и Грицюк стали лучшими среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ. У защитника «Юты» 5 баллов в 3 играх, у форварда «Нью-Джерси» – 5 в 6
сегодня, 02:10
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Федотов о сравнении с Макаром от Ротенберга: «Приятно, но моя фамилия – Федотов. Ориентируюсь на ребят, играющих в лучшей лиге мира»
24 минуты назад
Карандин о матче «Авангард» – «Локомотив»: «Одна грубая ошибка судей сломала игру. Леука подсек Береглазова, а через секунду забил победный гол. Железобетонный фол»
1038 минут назад
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
1сегодня, 08:15
Чезганов о работе с Галланом в «Шанхае»: «Все требования понятны. Для нас, русских ребят в команде, это новый опыт и вызов. Много нового узнаем»
сегодня, 07:52
Денисенко о 4 голах в последних 4 матчах за «Ак Барс»: «Не показатель. Нужна правильная игра. Есть более глубокие вещи для анализа, чем очки»
сегодня, 07:25
«Лада» хочет арендовать форварда Терехова у «Ак Барса». У него 7+1 в 12 играх за «Нефтяник» в ВХЛ в этом сезоне (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:10
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «С ходу Евгений результат не покажет, понадобится адаптация. Давление проблемой не будет, он знает, как легко отпускать ситуацию»
1сегодня, 06:50
Максим Федотов о результатах «Нефтехимика»: «Сенсацией себя не ощущаем. Даже мыслей не было о том, что будем где-то на 10-м месте в конференции»
сегодня, 06:30
Исхаков о 6:2 со «Спартаком»: «С такими соперниками «Металлургу» удобнее. Они играют в похожий с нами хоккей. Не действуют от защиты и не ждут, пока мы приедем»
сегодня, 06:15
Гончарук о «Торпедо» после 1:4 от «Динамо»: «Привезли себе сами три гола. Они три раза доехали до ворот и забили. Четвертый пропустили в пустые, когда побежали Россию спасать»
сегодня, 05:20