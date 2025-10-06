Максим Федотов об уходе из «Сочи»: «Забивал, отдавал, а мне говорят – на драфт отказов. Тренеры сказали, что сами в шоке. Вопрос и не в финансах, вообще непонятно все»

Максим Федотов назвал свой уход из «Сочи» неожиданным.

– Если вернуться к межсезонью, по какой причине сменили команду? Повлияло изменение руководства в «Сочи»?

– Я не знаю до конца, что там произошло. Приехал, прошел сборы, поговорил с руководством, они сказали, что видят меня в команде, все в порядке. Сдал все тесты на отлично, играл в первой паре обороны, в большинстве, в меньшинстве, все, кажется, было идеально.

Забивал, отдавал, а спустя две недели мне говорят – на драфт отказов.

– Вам даже не объяснили причину такого решения?

– Разговоров не было никаких, ничего. Пытался поговорить, но ни в какую. Контакта нет.

– С тренерским штабом не было конфликтов?

– Никаких. Тренеры мне сказали, что сами в шоке. Руководство спрашиваю, намекаю уже, в финансах вопрос?

Оказывается, что нет. Тогда вообще непонятно, в чем причина.

– Владимир Крикунов – тренер старой закалки. Он точно не мог в вас разочароваться?

– Нет, мы хорошо общались, иначе зачем ему было две недели меня наигрывать в первой паре обороны? – сказал защитник «Нефтехимика ».