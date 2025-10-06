  • Спортс
  «Виннипег» продлит контракт с Коннором на 7 или 8 лет и 12-13 млн долларов за сезон. Договор хотят подписать до старта регулярки (The Fourth Period)
«Виннипег» продлит контракт с Коннором на 7 или 8 лет и 12-13 млн долларов за сезон. Договор хотят подписать до старта регулярки (The Fourth Period)

«Виннипег» продлит контракт с Кайлом Коннором.

По информации The Fourth Period, диалог между сторонами близок к завершению. Соглашение будет рассчитано на 7 или 8 лет со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 12-13 млн долларов.

Уточняется, что договор хотят подписать до начала регулярного чемпионата, который стартует в ночь с 7 на 8 октября.

28-летний форвард был задрафтован под 17-м номером в 2015 году и всю карьеру выступает за «Джетс». На его счету 671 матч в НХЛ с учетом плей-офф и 631 (304+327) очко.

Действующий контракт Коннора с кэпхитом 7,14 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Отмечается, что «Виннипег» также рассматривает возможность приобретения еще одного защитника на фоне травмы Дилана Сэмберга, который выбыл минимум на 6-8 недель.

У «Вегаса» и «Флориды» перебор с деньгами, «Кэпиталс» еще могут усилиться. Что с потолком зарплат в клубах НХЛ?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
