Назаров о КХЛ: «Уровень команд выровнялся – потолок зарплат играет свою роль, хотя лазейки есть. Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в России»

Андрей Назаров оценил текущий сезон FONBET КХЛ.

«Нынешний чемпионат получается одним из наиболее конкурентоспособных за всю историю КХЛ. Думаю, что это главная особенность сезона.

Серьезно выровнялся уровень команд, каждый может обыграть каждого, хотя фавориты, безусловно, все равно известны. Но в любом случае за Кубок Гагарина будут бороться не одна-две команды, а сразу несколько клубов. Свою роль играет и потолок зарплат, хотя мы видим, что определенные лазейки в регламенте все равно есть.

В общем, хоккей продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта в России, что не может не радовать», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

