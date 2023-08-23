«Ак Барс» переподписал контракт с Жафяровым. Зарплата снизилась с 80 до 60 млн рублей («Бизнес Online»)

«Ак Барс» договорился с Дамиром Жафяровым о понижении зарплаты.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб переподписал контракт с нападающим на новых условиях.

По прошлому соглашению зарплата игрока составляла 80 млн рублей, по новому – 60 млн рублей. Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Напомним, перешел в « » из СКА в результате обмена.

В прошлом сезоне он набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.