«Ак Барс» переподписал контракт с Жафяровым. Зарплата снизилась с 80 до 60 млн рублей («Бизнес Online»)
«Ак Барс» договорился с Дамиром Жафяровым о понижении зарплаты.
Как сообщает «Бизнес Online», клуб переподписал контракт с нападающим на новых условиях.
По прошлому соглашению зарплата игрока составляла 80 млн рублей, по новому – 60 млн рублей. Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года.
Напомним, Жафяров перешел в «Ак Барс» из СКА в результате обмена.
В прошлом сезоне он набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.
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