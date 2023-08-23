«Ак Барс» переподписал контракт с Жафяровым. Зарплата снизилась с 80 до 60 млн рублей («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс КХЛ Дамир Жафяров деньги Хоккей

«Ак Барс» договорился с Дамиром Жафяровым о понижении зарплаты.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб переподписал контракт с нападающим на новых условиях. 

По прошлому соглашению зарплата игрока составляла 80 млн рублей, по новому – 60 млн рублей. Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2024 года. 

Напомним, Жафяров перешел в «Ак Барс» из СКА в результате обмена

В прошлом сезоне он набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.

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12 комментариев

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Дмитрий Пасечник
Че то в этой ситуации Бабаев не такой принципиальный как с Авангардом.
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Tyler Durden
Мда, все эти потолки, плевать на них, сейчас хоккеисты-альтруисты будут переписывать контракты выгодные контракты на менее выгодные и получать в серую
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Серый
До взрыва пятой точки маршала маши: 3...2...1
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Дима Миронов
Ответ Дмитрий Пасечник
Че то в этой ситуации Бабаев не такой принципиальный как с Авангардом.
наверное в конверте АК барс отдает,а авангарде не так
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serious fan
Дамир в конце сезона получит пухлый конверт.
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йозе марино
сейчас питерские борцы за спаведливости скажут "А вот не только в нашей команде так, вон посмотрите на Ак барс, а чё творят, капец, а почему только на ске все гонят вон Ак барс ало ало вон смотрите" 😁
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VintDV
Вот еще один клуб- олигарх, творю что хочу и правила мне не указ. Но как же хоккеисты себя не уважают, раз идут на такие переподписания
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Butch600
Наказали за то, что татарский язык не учит, как обещал.
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Stillinger
Контракт на год? У СКА были контракты на 2-3 года и там зп повышается в след. сезонах. А тут явно конвертом попахивает.
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Огюст
20 миллионов ту ,да двадцать сюда -подумаешь какая то мелочь , о чём говорить!
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Strannix
И 20 лямов в контейнере, наличкой))
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Персональные данные Номер 67327384
Сумку у Кузнецова можно взять для кэша. Дeльту поместить туда
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