СКА подтвердил переход Жафярова в «Ак Барс», получив взамен права на вратаря «Миннесоты» Густавссона и Осипова

Теги Ак Барс СКА переходы КХЛ Дамир Жафяров Дмитрий Осипов Филип Густавссон Хоккей

Дамир Жафяров стал хоккеистом «Ак Барса».

СКА официально подтвердил обмен нападающего в казанский клуб.

Петербуржцы в качестве компенсации получили спортивные права на вратаря Филипа Густавссона, выступающего за «Миннесоту», и нападающего Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в команде АХЛ «Сан-Диего».

В прошлом сезоне Дамир Жафяров набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.

7 комментариев

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kacnep
СКА чистит платежку для нового звена
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marshal .masha
Ответ 2vdhrvmmzf
Можно сказать бесплатно получил АБ
Ещё бы за него , да с такой зарплатой что-то ценное отдавать
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Oleg Olegov
Жизнь Густавссона уже не будет прежней
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srs
Ответ kacnep
СКА чистит платежку для нового звена
Дадонов, Зайцев... место под Порядина и еще на кого то с фармов по ходу сезона?
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Rudenzik
Ответ kacnep
СКА чистит платежку для нового звена
Им бы для начала почистить платёжку, чтобы хотя бы заявиться на сезон
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