СКА подтвердил переход Жафярова в «Ак Барс», получив взамен права на вратаря «Миннесоты» Густавссона и Осипова

Дамир Жафяров стал хоккеистом «Ак Барса».

официально подтвердил обмен нападающего в казанский клуб.

Петербуржцы в качестве компенсации получили спортивные права на вратаря , выступающего за «Миннесоту», и нападающего , который провел прошлый сезон в команде АХЛ «Сан-Диего».

В прошлом сезоне набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.