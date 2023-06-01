СКА подтвердил переход Жафярова в «Ак Барс», получив взамен права на вратаря «Миннесоты» Густавссона и Осипова
Дамир Жафяров стал хоккеистом «Ак Барса».
СКА официально подтвердил обмен нападающего в казанский клуб.
Петербуржцы в качестве компенсации получили спортивные права на вратаря Филипа Густавссона, выступающего за «Миннесоту», и нападающего Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в команде АХЛ «Сан-Диего».
В прошлом сезоне Дамир Жафяров набрал 44 (16+28) очка в 63 играх регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф.
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