Окулов о новом контракте с ЦСКА: «Были другие предложения, но мы с женой хотели остаться. Все нравится и в структуре, и в команде»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Константин Окулов Матч ТВ Хоккей

Константин Окулов высказался о подписании нового контракта с ЦСКА.

«Были другие предложения, но мы с женой обсудили этот вопрос, и в первую очередь хотели остаться в ЦСКА. Все нравится и в структуре, и в команде.

У супруги сложились хорошие отношения с подругами. Наши дети родились в Москве. Все комфортно себя чувствуем здесь.

На данный момент считаю, что у ЦСКА есть все шансы побороться за главный трофей. У нас очень хороший период времени, считаю, неправильно что-то менять», – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasyamarch91
«И в армию я не хочу», добавил Константин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий