Окулов о новом контракте с ЦСКА: «Были другие предложения, но мы с женой хотели остаться. Все нравится и в структуре, и в команде»

Константин Окулов высказался о подписании нового контракта с ЦСКА.

«Были другие предложения, но мы с женой обсудили этот вопрос, и в первую очередь хотели остаться в ЦСКА. Все нравится и в структуре, и в команде.

У супруги сложились хорошие отношения с подругами. Наши дети родились в Москве. Все комфортно себя чувствуем здесь.

На данный момент считаю, что у ЦСКА есть все шансы побороться за главный трофей. У нас очень хороший период времени, считаю, неправильно что-то менять», – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов.