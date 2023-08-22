Нестеров о Ши Уэбере: «Могучая машина. Канадский лесоруб. Щелчками шил шайбу так, что она летела как пуля»

Теги ЦСКА Монреаль Матч звезд НХЛ Ши Уэбер Сборная Канады по хоккею НХЛ КХЛ Никита Нестеров Матч ТВ Хоккей

Никита Нестеров назвал бывшего защитника клубов НХЛ Ши Уэбера могучей машиной.

– Владимир Крикунов сказал, что у вас самый сильный и точный бросок в лиге. А кого бы отметил сам Нестеров?

– Ши Уэбер, с кем мы в «Монреале» играли. Могучая машина. Канадский лесоруб. Просто здоровый мужик.

У него бросок от природы реально сильный. Не скажу, что там техника выдающаяся.

Но Уэбер своими щелчками просто шил шайбу так, что она летела как пуля, – рассказал капитан ЦСКА

Бывший игрок «Нэшвилла» и «Монреаля» де-факто завершил карьеру в 2021 году. В 1038 матчах в НХЛ он набрал 589 (224+365) очков.

Канадец 4 раза выигрывал конкурс на самый сильный бросок на Матчах звезд НХЛ. 

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