Нестеров о Ши Уэбере: «Могучая машина. Канадский лесоруб. Щелчками шил шайбу так, что она летела как пуля»

Никита Нестеров назвал бывшего защитника клубов НХЛ Ши Уэбера могучей машиной.

– Владимир Крикунов сказал, что у вас самый сильный и точный бросок в лиге. А кого бы отметил сам ?

– Ши Уэбер, с кем мы в « » играли. Могучая машина. Канадский лесоруб. Просто здоровый мужик.

У него бросок от природы реально сильный. Не скажу, что там техника выдающаяся.

Но Уэбер своими щелчками просто шил шайбу так, что она летела как пуля, – рассказал капитан .

Бывший игрок «Нэшвилла» и «Монреаля» де-факто завершил карьеру в 2021 году. В 1038 матчах в НХЛ он набрал 589 (224+365) очков.

Канадец 4 раза выигрывал конкурс на самый сильный бросок на Матчах звезд НХЛ.