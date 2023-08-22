Нестеров о Ши Уэбере: «Могучая машина. Канадский лесоруб. Щелчками шил шайбу так, что она летела как пуля»
Никита Нестеров назвал бывшего защитника клубов НХЛ Ши Уэбера могучей машиной.
– Владимир Крикунов сказал, что у вас самый сильный и точный бросок в лиге. А кого бы отметил сам Нестеров?
– Ши Уэбер, с кем мы в «Монреале» играли. Могучая машина. Канадский лесоруб. Просто здоровый мужик.
У него бросок от природы реально сильный. Не скажу, что там техника выдающаяся.
Но Уэбер своими щелчками просто шил шайбу так, что она летела как пуля, – рассказал капитан ЦСКА.
Бывший игрок «Нэшвилла» и «Монреаля» де-факто завершил карьеру в 2021 году. В 1038 матчах в НХЛ он набрал 589 (224+365) очков.
Канадец 4 раза выигрывал конкурс на самый сильный бросок на Матчах звезд НХЛ.
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