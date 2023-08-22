Нестеров о финале ЛЧ: «Футбол не впечатлил. «Манчестер Сити» победил всего лишь 1:0. Ну что это такое? Но атмосфера была классная!»

Теги ЦСКА Интер Манчестер Сити Евгений Малкин Александр Овечкин Лига чемпионов УЕФА КХЛ Никита Нестеров Михаил Григоренко Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Никита Нестеров заявил, что его не впечатлил футбол в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов-2022/23.

– Как вы провели лето?

– Отдохнул нормально – был в Дубае, в Турции, на лодке катался с друзьями. Они у меня на Кипре живут. Ездил в Стамбул на финал Лиги чемпионов.

– Так любите футбол?

– Кстати, я его особо не смотрю. Но всегда была мечта – съездить на Лигу чемпионов, и вот возможность появилась. Мы полетели с Мишей Григоренко, был Каприз (Кирилл Капризов) с братом, Сашу Овечкина видели, еще приезжал Малыч (Евгений Малкин). То есть хоккейный народ собрался.

Сам футбол, если честно, не впечатлил. «Манчестер Сити» победил всего лишь 1:0. Ну что это такое?.. Но атмосфера была классная! Полный стадион, фанаты, движуха что надо, – сказал капитан хоккейного ЦСКА.

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2 комментария

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Покерный Футбол
4-й подряд финал 1-0, слишком высоки ставки чтобы команды думали о «зрелищности».
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