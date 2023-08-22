Нестеров о финале ЛЧ: «Футбол не впечатлил. «Манчестер Сити» победил всего лишь 1:0. Ну что это такое? Но атмосфера была классная!»
Никита Нестеров заявил, что его не впечатлил футбол в финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов-2022/23.
– Как вы провели лето?
– Отдохнул нормально – был в Дубае, в Турции, на лодке катался с друзьями. Они у меня на Кипре живут. Ездил в Стамбул на финал Лиги чемпионов.
– Так любите футбол?
– Кстати, я его особо не смотрю. Но всегда была мечта – съездить на Лигу чемпионов, и вот возможность появилась. Мы полетели с Мишей Григоренко, был Каприз (Кирилл Капризов) с братом, Сашу Овечкина видели, еще приезжал Малыч (Евгений Малкин). То есть хоккейный народ собрался.
Сам футбол, если честно, не впечатлил. «Манчестер Сити» победил всего лишь 1:0. Ну что это такое?.. Но атмосфера была классная! Полный стадион, фанаты, движуха что надо, – сказал капитан хоккейного ЦСКА.
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